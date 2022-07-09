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【警察學院】結業會操首次以中式步操進行　蕭澤頤指警隊加強招募工作

社會 14:00 2022/07/09

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今次結業會操首次以中式步操進行。（香港警察fb）

香港警察學院今日 （9日）舉行結業會操，由行政長官李家超先生擔任是次會操的檢閱官，見證31位見習督察及83位學警結業。今次結業會操首次以中式步操進行，警務處處長蕭澤指，結業禮轉用中式步操是彰顯愛國愛港情懷。

警務處處長蕭澤頤指，國家主席認為要關心關愛年輕人，這件事非常重要:

在黑暴期間，大家知道有很多年輕人是被假新聞、假消息利用。如果他們有悔意的話，其實整個社會是要機會他們。當他們感到社會給他們機會、有希望，這對整體香港社會和諧穩定是非常重要。

蕭澤頤又提到，警隊面對退休潮，加上近年本港建立不少大型基建，需要大量紀律部隊人手，招募有挑戰。警隊正透過每季的警隊招募體驗日招募人手，亦會以在大專院校的「警隊學長計劃」，吸引畢業生加入警隊。

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責任編輯：TOPick港聞組

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