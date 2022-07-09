【管弦樂團】香港演藝學院及太古集團成立「大灣區青年管弦樂團」　招募16至24歲音樂家培訓

▲ 嘉賓和市民與演藝學院師生共慶香港特別行政區成立二十五周年。（演藝學院提供）

演藝學院及太古集團宣布合作成立「大灣區青年管弦樂團」，以青年計劃促進區內文化交流。樂團將於今年下旬起於香港、廣州、澳門招募並遴選，計劃揀選約80至100名16至24歲的音樂家。

大灣區青年管弦樂團由演藝學院籌劃，太古集團創始贊助，入選樂手將於演藝學院接受專業培訓，並獲得演出及交流的機會，提升大灣區管弦演奏水平。

▲ (左起) 教育局常任秘書長李美嫦、教育局局長蔡玉蓮、香港演藝學院校長蔡敏志、香港演藝學院校董會副主席蘇彰德、文化體育及旅遊局副秘書長郭黃穎琦。(演藝學院提供）

香港演藝學院校長蔡敏志表示，為區內優秀年青音樂家提供培訓機會，令其盡展所長。指揮及文化領袖（音樂）系主任蔡敏德指，樂團可令樂手們跨越地域及文化，互相分享音樂熱情。

太古集團主席白德利亦指，望能籍音樂促進灣區年青人更緊密的聯繫，推動香港成為亞洲文化創意之都。

音樂會稍後可於網上重溫，可留意演藝學院網頁及社交媒體平台。

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實習記者：王小小