【MIRROR成員】陳卓賢傳得罪高層失寵被冷待　魯庭暉開腔建議Ian入雪櫃？

▲ 陳卓賢傳得罪高層失寵被冷待，魯庭暉開腔建議Ian入雪櫃？

MIRROR成員Ian（陳卓賢）近日傳出因為鬧脾氣而得罪高層，更要出動經理人花姐（黃慧君）代為「耍冧」，但還因為Ian的種種「不合作行為」，令他近日陷入「半雪藏」狀態。

公司高層魯庭暉今日放出一段約4年前的「Fan Cam」影片，間接回應Ian被雪藏一事，然而魯生竟然直接建議Ian直入「雪櫃」，到底所為何事？

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昨日（7月8日）有報導爆料，再次指出MIRROR成員Ian疑因鬧脾氣被雪藏，爆料者提到早於拍攝MIRROR的歌曲《WARRIOR》MV時，Ian發現隊友穿錯了他的服裝大感不滿，更在拍攝完成後把服裝掟在地上，要由工作人員善後。

另外，又指他與女友Amy（盧慧敏）在拍攝訂情劇《無限斜棟有限公司》時，於片場發生激烈爭執，爆料人指Ian與Amy走進化妝間並把當中的所有人趕走，二人的爭吵聲更大聲得連化妝間外的人也聽到。

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有指Ian的相關事件觸動高層，要由經理人花姐出馬，代Ian向高層道歉。

但Ian相隔長時間才推出新歌，加上對比當紅隊員姜濤和Anson Lo（盧瀚霆）的宣傳，令外界認為Ian已經處於被公司「半雪藏」的狀態。

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高層著Ian入雪櫃？

向來關注旗下員工的高層魯庭暉今日放出一條Ian在台上自彈自唱，與隊友Edan（呂爵安）與阿Jer（柳應廷）合唱《情非得已》的影片。魯生提到影片是大約4年前，在《全民造星》結束後、MIRROR正式成軍前，在「黃頁」的周年晚會上的一個表演。

魯生重提自己在MakerVille、ViuTV及nowTV之前，曾在「黃頁」工作的經歷，他表示該段表演的影片，是由他親手掌鏡的「Fan Cam」：「嗰陣時冇燈牌，冇尖叫，冇媒體，冇報道，冇人知，冇人講，冇人理。」

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雪櫃冷笑話

在昨日Ian被「雪藏」的報道出街後，魯生想到網台「小薯茄」的節目《雪櫃冷笑話》，節目會找來自家成員或嘉賓對著雪櫃說冷笑話，他說到：「我尋日諗到個畫面，令我諗翻起呢條片，跟住我就message呀花（花姐），我同佢講：喂好笑喎，我諗到個畫面呀，不如你同Ian一齊去做一次雪櫃冷笑話。」

能夠以這種說笑的方法化解旗下藝人的不實傳聞，魯生實在「高招」。

其實之前Ian推出歌曲《留一天與你喘息》時，魯生亦曾發表長文，講及對Ian的第一印象，以及看見他努力的故事，當時魯生已經對Ian多加鼓勵，今次魯生再次為其發聲，相信Ian得罪高層之說只是傳聞。