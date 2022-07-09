【新冠疫苗】楊何蓓茵到離島協助長者接種疫苗　到戶接種已為長者接種逾3萬劑疫苗

▲ 楊何蓓茵到離島協助長者接種疫苗，到戶接種已為長者接種逾3萬劑疫苗。（資料圖片）

公務員事務局局長楊何蓓茵今日（9日）率領公務員事務局義工隊和政務主任協會義工隊到離島，夥拍外展醫護人員，協助長者和有特別需要的市民接種新冠疫苗，她和公務員事務局常任秘書長梁卓文聯同外展隊到大澳，協助長者接種疫苗。

楊何蓓茵預計今日有60多人透過「疫苗到戶接種服務」接種疫苗，而接種者逾八成是70歲或以上長者，有10多位更是年逾九旬，包括一位百歲婆婆。她指，由於部分接種者的住處較為偏遠，再加上今日天氣炎熱，醫護人員和義工都加倍注意針藥的儲存和輔助器材的狀態，所有人也齊心將服務做好，希望長者能盡早獲得疫苗的保護。

楊何蓓茵感謝長者們支持新冠疫苗接種，並感謝參與今次「疫苗到戶接種服務」的公務員義工。她鼓勵公務員積極投入不同的義工服務，亦鼓勵部門在籌劃義工服務時，可與不同地區組織及社福機構合作，合力建構關愛社會。

「疫苗到戶接種服務」專為一些未曾接種新冠疫苗的70歲或以上長者，或因病患或殘疾而行動不便人士，提供上門接種服務。至今，不同醫護機構或團體合共組成了1,483個小隊，為70歲或以上長者及行動不便人士接種了超過30,000劑疫苗。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠