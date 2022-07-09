【有政戲online】陳茂波政治助理何翠萍　將轉任為財政司司長辦公室擔任顧問

▲ 新一屆政府上場後，有不少人事調動安排。（馮漢柱攝）

新一屆政府上任，財政司司長陳茂波繼續留任，但經常在他身邊的的政治助理何翠萍，卻沒有再連任，原來只是轉職，將出任司長辦公室的顧問，不過依然會留在陳茂波身邊協助事務。

何翠萍新工作是在財政司司長辦公室擔任顧問，就資訊統籌及不同項目的研議和宣傳推廣提供策略意見，亦會進一步加強與各方面持份者的溝通協作。

何翠萍在2017年獲前行政長官林鄭月娥委任，擔任香港特別行政區第五屆政府財政司司長政治助理。她在加入政府前任職商業電台新聞及公共事務副總監，曾擔任香港新聞行政人員協會主席。她擁有香港浸會大學傳理學社會科學學士學位。

▲ 何翠萍擁有豐富傳媒工作經驗。（政府新聞處圖片）

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撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲 online