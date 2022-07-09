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【學習樂器】家長開價1小時$50學樂器　演奏級導師擁碩士學位︰我覺得被侮辱

育兒經 16:18 2022/07/09

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有家長開出低價$50一小時，讓子女學樂器。

不少家長都希望子女多才多藝，學樂器好像變成必備能力。近日一名逾20年經驗的樂器導師在社交平台投稿指，有家長開出低價$50一小時，讓孩子學樂器，令他感覺被家長侮辱了，引起網民熱議。

該名樂器導師近日投稿至facebook專頁「樂器‧補習導師Secrets」，他表示自己碩士畢業，擁有20多年教授樂器的經驗，並已考獲演奏文憑（LTCL）。有家長看到他以上學歷及經驗後，竟然開價$50一小時學樂器。他寫道︰

我想知道，如果我覺得被侮辱，是不是我的問題？將來他的小朋友，是否願意用這個價錢賣知識？

最新影片︰

網民︰係咪打少咗個零

帖文引起網民討論，樂器導師雖沒明言是哪一種樂器，但網民一面倒認為家長開價實在太低，批評家長無知，表示「係咪打少咗個零」、「請鐘點清潔都講緊$80-$90」、「NGO都唔會收咁平」、「知識有價」。

另有網民估計家長只是四處出價，只求價低者得，建議由樂器導師開價才合理，留言「佢出咁嘅價都係睇下有無水魚肯接job」、「佢本身都諗住撞下撞下，博會撞到有人接」、「明買明賣，做乜要被家長壓低價錢？」、「你表達應該收幾多，願意就繼續講， 唔啱就bye bye」。

點擊睇更多網民意見︰

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此外，有網民分享經驗，他曾回覆客人，學單簧管初級30分鐘收費$160，可是家長嫌貴，他回應「咁你考慮下先，收線，講真自學唔駛錢最平」。他認為道理等同「開鎖收$500，唔使3分鐘」，價錢其實就是買別人的專業。

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責任編輯︰王明芳

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