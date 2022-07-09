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【非法賭檔】警方搗破旺角「囂張」非法賭檔拘54人　設有「逃生梯」直達後巷

社會 16:00 2022/07/09

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警方搗破旺角「囂張」非法賭檔拘54人，設有「逃生梯」直達後巷。（資料圖片）

西九龍總區重案組人員昨日（8日）晚上約11時展開一個情報主導行動，突擊搜查旺角彌敦道731至733號一單位，搗破懷疑非法百家樂賭檔，拘捕54人。西九龍總區刑事部警司鍾雅倫稱，無論在保安及逃走設施方面，涉案賭檔均屬近年少見、具規模的賭博場所，「可以話得係幾囂張！」

人員拘捕一名38歲姓鄧本地男子，涉嫌「經營賭博場所」。另外3名年齡介乎23至27歲的本地男子則涉嫌「協助經營賭博場所」被捕。人員亦拘捕場內年齡介乎21至76歲的22名本地男子及28名本地女子，他們涉嫌「在賭博場所內賭博」。所有被捕男女亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

行動中，人員檢獲5張百家樂賭枱、14部電視機、一批懷疑賭具、一個牌匾、約43萬元現金賭款及面值約133萬元的籌碼。

據了解，該賭檔位於大廈3樓，設有5張賭枱，保安十分嚴密，設有3度門，其中一度鋼門，必須熟人介紹。為逃避警方冚賭，賭場在天井位置特設「逃生梯」，供場內人士沿梯直達後巷「散水」。據悉，警員採取行動時須爆門入內，期間屋內最少4人從「逃生梯」逃走，幸警員早在後巷守候，成功將涉案人士截獲。

警方重申，根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及監禁7年。而任何人士在賭博場所內賭博，亦屬違法，首次定罪，可被判處罰款3萬元及監禁9個月。

警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

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責任編輯：李榮忠

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