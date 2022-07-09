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【港爸辛酸】嚴父怪錯兒子坐的士要求訴心事　暖男司機陪傾偈獲$500答謝

育兒經 17:57 2022/07/09

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有港爸怪錯兒子，坐的士時要求訴心事，司機陪傾偈獲$500。

有港爸跟兒子有誤會，乘的士與司機訴心事。該的士司機日前在網上分享此奇遇，指該乘客一上車就主動問可否陪他傾偈，大談自己為人父的苦況，暖男司機樂意化身聆聽者，全程傾談子女事，最後乘客付$500答謝，令司機喜出望外。

港爸坐的士要求訴心事

該的士司機近日在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖分享奇遇，在發帖前一天凌晨2時多接載一位飲了酒的男乘客，在灣仔三湘大廈附近上車，跟司機說開車去布力徑。然後該乘客問「你開車你陪我傾偈得唔得」，司機應承並問「想傾咩」。原來乘客是名爸爸，跟孩子關係不好，近日更有誤解。司機述︰

佢怪錯咗個仔，想同個仔道歉，但因為佢係一個嚴父有老竇款，所以唔受仔女歡迎。「而家啲仔女已經目中無人啦，好似冇咗我呢個老竇咁⋯⋯」

最新影片︰

釋懷額外付$500答謝

該港爸指自己愛錫子女，仔女有甚麼物質想要都會給，大呻「仲唔滿足」。司機不只是聆聽，也作適當的回應說出看法，「物質同感情兩回事嚟㗎噃」，孩子可能覺得自己孤單。他倆沿途在車上傾了很多仔女事。「一家齊齊整整就是最快樂呀！」

司機當「吹下水囉」，殊不知港爸乘客似是釋懷了，到目的地下車付完車資之外，他再給多$500予司機，並著他早點返屋企。

網民大讚好人好事

網民紛紛留言大讚好人好事，司機是「心理治療師」，有網民認為該乘客有錢又要為面子而擺出嚴父模樣，被子女當透明的確難堪，跟陌生人較易開口。更多留言見下圖︰

    點擊圖片放大
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司機看過部分留言，有感而發回應網民，指乘客說完心事真的舒暢了很多，他只是舉手之勞。

我在程車中是一個聆聽者身分，但客人要求又不吐不快，我願聽有何不可呢？人有壓力自然希望能解心結，同邊個講都得嘅話就没所為吧。

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責任編輯︰王明芳

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