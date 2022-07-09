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陳穎欣露香肩洗頭「施髮術」　Yanny拍攝遇意外幸有驚無險

娛樂 16:33 2022/07/09

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陳穎欣 （Yanny）早前為家用染髮產品廣告，變出不同髮色，近日她再次施「髮術」，「添食」為該品牌的護髮系列拍攝新一輯廣告。

拍攝當日，Yanny換上多個造型上陣展現氣質的一面，整個拍攝足足長達20小時，提到她的「秀髮」被客戶「賞識」，Yanny笑謂︰「當然非常開心，自己平時都好愛錫頭髮，女仔唔單止要護膚，頭髮都係要保養的。」

性感低胸上陣

由於今次要展示如何使用護髮產品及使用後的成果，為求突出秀髮，Yanny造型主要以露香肩及背為主，亦有低胸上陣及圍毛巾營造在家中洗頭的畫面，非常性感。

對此，Yanny表示︰「我覺得造型唔算好大膽呀，可能啲衫望落比較單薄，要黐多啲膠紙，但係因為主要都係影個背脊，希望感覺個頭髮好順滑，俾人感覺係好有氣質，好柔順嘅感覺，而且做足安全措施，所以唔擔心。」

提到其中一幕要即場洗頭，Yanny坦言首次在這麼多人前去洗頭，自言有點怕醜，她說︰「呢一幕嘅過程好特別，直接在攝影棚度拍，駁咗一個花灑出嚟，不過始終唔喺浴室拍攝，所以都要好小心，因為周圍都有好多電制同攝影機器材。」

發生小意外

不過Yanny透露當時出現了小意外，幸好最後有驚無險。

她回憶說︰「當準備開花灑試水溫時，啲水就爆曬出嚟，不過好彩佢哋事前都做足防濕措施，又將我用毛巾包住，所以我就系毫無損傷，亦冇被噴到一身都係水，好快就可以繼續拍攝。不過呢個鏡頭拍攝都好講究，因為水要射中啲頭髮又唔好射到個鏡頭，其實都花咗唔少時間，不過今次拍攝真係非常難忘。」

累到睡著

長達20小時拍攝，Yanny坦言轉最後的造型時，已攰到忍不住在化妝枱前睡著。

不過她直言髮型師比她更辛苦︰「好似拍攝用髮膜嘅鏡頭，為求完美，花咗唔少時間，而髮型師就要來來回回不斷幫我吹番乾啲頭髮，再去拍攝其他造型相，我計過佢足足幫我吹咗半小時，因為太大把頭髮，真係非常感謝他。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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