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【回歸】戴祖儀+游嘉欣+陳嘉慧三小花鬥搶戲　何廣沛陳曉華CP感強

娛樂 16:55 2022/07/09

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《回歸》

TVB由下周一（7月11日）起播出一連15集的連續劇《回歸》，是單元劇《曙光》的延續篇，主要演員有郭晉安、陳煒、周嘉洛、吳偉豪、戴祖儀、陳嘉慧、游嘉欣、徐榮、白彪及馬貫東等，以及汪明荃及石修特別演出。

承接《曙光》，經歷了25年風雨及變遷的粵德居、憑藉老闆區耀祖（郭晉安飾）的堅持及僱主與員工上下一心，依然屹立不倒。

而北上發展的鄧麗娟（陳煒飾），經過多年打拼後亦建立了自己的飲食王國，原本欲回港與耀祖洽談生意合作，卻因拍檔馬志圖（徐榮飾）介入令其與耀祖誤會加深。

煒哥與陳嘉慧

吳偉豪周嘉洛再合作

耀祖與麗娟的兒子家謙（吳偉豪飾）及家健（周嘉洛飾），亦因長年分開成長隔閡漸生，一家四口感情連番備受考驗……

《回歸》除安仔煒哥鬥好戲、以及阿姐汪明荃的特別演出備受關注，還有一班新生代演員參演。

游嘉欣

TVB三小花參演

曾與周嘉洛入圍《萬千星輝頒獎典禮2019》「最受歡迎電視拍檔」的吳偉豪，這次與嘉洛飾演「撈亂骨頭親兄弟」火花四賤。

至於近期冒起的TVB三朵小花戴祖儀、游嘉欣及陳嘉慧亦各有發揮，祖儀飾演態度囂張但天資聰穎的IT之花、嘉欣飾演帶點冒失且性格服從的私人助理若彤，嘉慧則飾演性格開朗活潑的養女瑤瑤。

何廣沛與陳曉華。

再演CP阿默契

而昨晚播畢的最後一個單元《曙光》，在劇中再演CP的何廣沛與陳曉華在《回歸》中亦會不時出現在回憶片段內。

官方早前釋出花絮片，年紀輕輕就要飾演媽咪的曉華，遭同場小演員考起，場面搞笑。

曉華事後笑指飾演媽媽感覺新鮮：「我同小朋友相處嘅秘訣係off cam 時盡力咁同佢哋玩，但真係要埋位時就要同佢哋講清楚，佢哋都會明白嘅。」

曉華又指假肚有助其入戲：「我本身係一個幾跳跳紮嘅人，但係一戴咗假肚之後就變得踏實咗。」

至於飾演粵德居老闆年青版的何廣沛，劇中炒餸時夠晒姿勢，他指全靠拍攝《超時空男臣》時學會了本功架，故在拍攝現場跟中菜老師傅學藝時事半功倍：「當日即場學咗炒飯搶火嘅技巧，初初學都好驚架，好彩最後克服咗個恐懼、一TAKE過完成拍攝，出嚟畫面都好型。」

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