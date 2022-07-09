【變種病毒】新增16宗懷疑BA.4或BA.5個案 其中7宗源頭不明
社會 16:59 2022/07/09
本港疫情回升，確診宗數持續逾二千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席政府疫情記者會。
張竹君指，本港今日新增43宗BA.2.12.1懷疑個案，有24宗無源頭；16宗懷疑BA.4或BA.5個案，其中7宗源頭不明。
李立業指，今日起將加強院舍病人出院檢測安排，如果臨床適合出院，出院前核酸檢測，確保康復及不具傳染性才回到院舍，加強保護院舍、長者以及其他人士，呼籲未完成接種院舍人士盡快接受疫苗檢測。
政府今日（9日）表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在3個地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，詳情即看：【下頁】
【TOPick診症室】間質性肺病可致肺纖維化 醫生拆解兩類患者最新治療
政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
實習記者：王小小