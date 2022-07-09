【青年發展】蔡若蓮鼓勵青年把握機遇成長成才　畢業後把握香港發展機遇

▲ 教育局局長蔡若蓮出席第28屆香港國際教育展（右二）。（蔡若蓮FB圖片）

教育局局長蔡若蓮今日（9日）於社交平台發文，指舉辦「香港國際教育展」可為學生提供升學資訊，有助規劃未來，並感謝中華廠商聯合會開辦學校、設立獎學金、推廣職業專才教育等。

蔡若蓮稱，如今「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」等國家戰略支持香港高速發展，發揮國際都會和「一國兩制」的獨特優勢，讓青年人在學業、就業和創業各方面追尋夢想。

她表示，香港擁有位居世界前列的大學、多元的專上課程，以及職業專才教育和其他培訓機會，希望同學們可在畢業後能把握香港發展機遇，共創美好未來。

【TOPick診症室】間質性肺病可致肺纖維化 醫生拆解兩類患者最新治療

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

實習記者：王小小