【水中毒】女子每日狂飲水求醫揭「水中毒」　醫生：補充水份應以個人體重計算

喝水要適可而止。台灣一名家庭醫生分享個案，稱一名外傭喜歡喝水，每日飲勁多水，結果出現「水中毒」。有醫生稱，補充水份時，應以個人體重去計算。

綜合台媒報道，台灣家庭醫生柳朋馳在《健康2.0》提到，當水補充太多時，最擔心的就是電解質中的鈉濃度可能會下降。一般而言，血中的鈉是135至145間，若低於130者，可能會開始出現輕微低血鈉的症狀，而有些人會感到疲倦；假設是中度低血鈉，可能會虛弱、噁心、嘔吐或頭痛等，更低時，還會發生意識變化。

柳醫生分享早前案例，稱僱主見外傭很疲倦且提不起勁，故帶外傭求醫，期間僱主向醫生透露，外傭很喜歡喝水，且每日均喝到4000至5000cc，平時未見不適，但這天不知是不是因為脫水，比平常喝得更多，甚至還出現噁心感。

經柳醫生檢驗，發現該外傭的鈉離子已跌到130以下，便立即治療，更稱這樣的情況就稱為「水中毒」。強調補充水份時，應以個人體重去計算，喝入適當地水量，並加上所在環境及工作衡量，除了補水，合適的補充電解質也是必要的。

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台灣外科醫生江坤俊也補充，鈉離子是拉住水分的東西，當血管鈉離子不足時，水只能往細胞衝，影響最大的就是腦，也會演變成腦水腫，因此鈉離子太低，中樞系統神經就會受傷，意識會因此改變。

台灣營養師程涵宇過去曾列出計算公式，算出每個人平日喝水量應為「體重(kg) x 30ml／日」；若是在減脂期的喝水量，「體重(kg)x40ml／日」。

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責任編輯：羅嘉欣