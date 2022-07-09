【夫妻相處】 與老婆吵架跑去外母家告狀 　入屋驚見妹夫已入住4日

正所謂:「外母政策做得好，夫婦關係無煩惱。」原來外母政策不限於抱得美人歸，處理夫婦爭吵也相當有效。網上流傳廣東一名人夫與妻子吵架，他難忍妻子蠻不講理，一怒之下直奔外母家求助。詎料，外母開門竟見妻子的妹夫已在家中留宿4天，同樣是被他的無理妻子氣走，二人頓變同是天涯淪落人，場面非常爆笑。

影片推介:

綜合內地傳媒報道，網上最近流傳一段短片，講述廣東一名人夫與妻子吵架，雙方爭持不下，人夫遂決定離家出走，前往外母家訴苦，希望外母可代他主持公道，幫忙說服橫蠻妻子。

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豈料，獨居的外母開門時，人夫竟見妻子的妹夫亦在外母家中，二人詳談之下，才驚覺妹夫原來四天前也經歷同一遭遇，大家都是與妻子吵架，難忍女方的臭脾氣，才找外母評理。

最搞笑的是外母最後都沒有通知兩個女兒，而是任由兩個女婿留在家中消氣，一個女婿坐在房間玩手機，一個則坐在門口。難為外母要替兩個女兒消災解難，連日照顧女婿們的日常起居飲食。

事件引起網民熱議，大批網民笑稱，外母家成為「女婿避難中心」；有網民認為，外父外母內心應該也十分無奈，「擔憂女兒婚姻生活不美滿」；另有網民相信，女婿與外父外母關係好。

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責任編輯︰王明芳