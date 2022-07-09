【港大醫學院】院長梁卓偉發表最後一次院況咨文　「重新塑造了港大醫學院」

▲ 院長梁卓偉發表最後一次院況咨文。（港大醫學院圖片）

港大醫學院今日（9日）舉行第206屆畢業典禮，超過630名醫學院同學獲頒授學位。醫學院院長梁卓偉發表他任內的最後一次院況咨文，並回顧作為院長的十載，並祝願畢業生前程錦繡，在杏林路上勿忘初心。

梁卓偉指過往十年，可能比起歷史上任何十載都要精彩多事，學士學位課程及學生人數翻倍、教研空間雙倍拓展、教授們贏得多項國際大奬，甚至把醫學院排名提昇至迄今最高的全球二十。

過去十年，我們一同重新塑造了港大醫學院，這絕不是我一個人的力量可以造就，而是我們所有學生、校友和教職員攜手拼搏共創的成果。

梁卓偉指，醫學院在不斷努力下已進化成令人引以為傲的模樣，迎來135週年院慶，醫學院師生活出了週年慶典的主題「築夢杏林，成就可能」，縱然走得步履蹣跚，但奮鬥路上充滿著歡笑和友誼，回首會知道，沿途一起所揮灑的血汗都是值得的。

梁卓偉以童軍之父Robert Baden-Powell的說話作結，「嘗試令這個世界，比你發現它時更美好一點點。」

希望您們都同意，相比起我23年前加入醫學院做臨床講師時，或與2013年我就職院長時相較，醫學院確實美好進步了一點。

候任院長劉澤星指，培育下一代的醫護人才和研究員，依然是醫學院的首要目標，並要三管齊下去達成，包括擴大和增強教研環境與設施、全面審視整修醫科課程，及發展人力資源。

劉澤星在總結時向梁卓偉致謝，感謝梁卓偉帶領著醫學院再創一個又一個高峰，他的願景、個人魅力、無私精神及行動力都為自己設定了一個很高的標準。

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責任編輯：李榮忠