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【刷單騙案】53歲印尼漢墮刷單騙案　痛失23.6萬元

社會 18:05 2022/07/09

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53歲印尼漢墮刷單騙案，痛失23.6萬元。（資料圖片）

再有人墮刷單騙案。警方昨日（8日）晚上約8時接獲一名53歲印尼籍男子報案，指早前透過陌生人發出的招聘信息應徵一網上平台的刷單員，並按指示在該購物平台以點擊購物提高商家名氣以賺取佣金。

警方初步調查顯示，騙徒初時曾向受害人發放約450元佣金以獲取信任，受害人遂按指示先後12次把約23.6萬元存入至對方指定的9個銀行帳戶以作平台購物之用。惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，遂報案。案中涉及損失的金額共約23.6萬元。

經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。

警方提醒市民切勿胡亂相信透過網上或電話結交的陌生人，遇到有人以任何理由去索取金錢或利誘他人作出投資，務必要核實對方身份。如果有任何懷疑，可致電警方「防騙易」24小時熱線18222。

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責任編輯：李榮忠

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