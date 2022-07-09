【安倍晉三身亡】子彈打穿器官組織治療涉及多專科　醫生︰槍傷是急診最難處理的外傷

▲ 急診科醫生指出槍傷是急診最難處理的外傷。

日本前首相安倍晉三昨日（8日）在奈良市街頭發表演講時遭槍擊，搶救無效身亡，終年67歲，消息令很多人感痛惜，包括台灣急診科醫生翁梓華，他撰文指安倍晉三在政治上的影響深遠，不要用暴力方式摧毀世界文明。同時，翁醫生亦從醫學角度，解釋槍傷是急診最難處理的外傷。

槍傷是急診最難處理的外傷

台灣急診科醫生翁梓華昨日（8日）在其facebook專頁「急診柯南．翁梓華醫師」發帖，當日正在急診當值工作，突然收到日本前首相安倍晉三中彈心肺停止的新聞通知，獲悉安倍在幫候選人助選時，受一名40多歲男性遭散彈槍射擊心肺停止。翁梓華醫生指出儘管台灣因為法規嚴謹，槍枝並不算氾濫，但還是希望透過這個事件，讓大家更了解槍傷。

槍傷一直以來是急診最難處理的外傷之一。醫學上，槍傷直接造成的傷害主要有3項，包括子彈直接穿透所造成的傷害、子彈打入皮膚瞬間對於周邊組織拉扯的傷害，以及子彈前方震波造成壓力讓前方組織受傷。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

不過，在急診醫學上，槍傷真正複雜點在於以下3方面。

1. 治療同時涉及多個專科

子彈一次會打穿很多器官和組織，治療需要同時會診多科醫生，舉例來說，子彈從肚子前方打進去從背部穿出來，可能一路上會經過肝臟、膽囊、腸子、肺臟、主動脈、脊椎神經、脊椎骨，在醫學上這每一個地方的外科手術都是不同專科，像上述病患如果要開刀，必須同時請肝膽腸胃科、一般外科、胸腔外科、心血管外科、神經外科、骨科等等才有辦法處理。

2. 造成的身體傷害難以估計

由於子彈在身體內會彈來彈去，造成的身體傷害難以預估，臨床上，子彈在身體內是會「轉彎」的，當身體內的子彈碰到骨頭，可能會被彈射、折射，造成身體更多處的器官傷害。

最新影片：

3. 一定要找出體內子彈

當子彈動能不夠，最後卡在身體內，這時候醫生會「非常困擾」，如果要治療好病人，必須將子彈挖出，而挖出來此步驟要花上很大功夫。

此外，翁梓華醫生提及不同的槍會造成受傷程度會不一樣，像是次安倍晉三遭受的散彈槍，在近距離會額外造成嚴重鈍傷與同時多處傷害，推測造成心跳停止的原因可能是子彈直接性的傷害、散彈槍的鈍傷導致內出血或是氣血胸，或直接造成頭部或是頸部的傷害。

內容獲「急診柯南．翁梓華醫師」授權轉載。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：顏紫燕