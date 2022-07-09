【天氣炎熱】周日起一連4日酷熱　最高氣溫約34度

▲ 本港地區今日下午天氣酷熱。（湯致遠攝）

天文台今日（9日）表示，高空反氣旋下東南部普遍晴朗。今日本港下午天氣酷熱，多處地區氣溫上升至33度或以上。在上午9時45分發出酷熱天氣警告，市民應慎防中暑。

天文台預測今晚及明日大致天晴，局部地區有驟雨，最低氣溫約28度。明日日間酷熱，最高氣溫約34度，吹和緩東至東南風。高空反氣旋會在未來數天為華南帶來大致晴朗及酷熱的天氣，同時一道廣闊低壓槽影響南海南部至菲律賓一帶。此外，預料該低壓槽在下周後期逐漸靠近南海北部，並為該區帶來驟雨。

根據9天天氣預報，明天大部分時間有陽光及炎熱。周日至下周三天晴酷熱，最高溫度約34度，周四後局部地區有驟雨，最高氣溫約32度。

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實習記者：王小小