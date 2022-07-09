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【聲生不息】跟葉蒨文壓軸合唱　楊千嬅炎明熹獲薪火相傳獎

娛樂 18:59 2022/07/09

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楊千嬅炎明熹等最後大合唱。

《聲生不息》已經播到最後一集，兩隊隊員臨別秋波、他們除了承傳廣東歌，還贏了友誼，今次千嬅和葉蒨文（Sally)合唱《珍重》，在節目中千嬅成了喊次數最多的歌手，她和Sally合唱及大合唱環節也忍不住喊出來！

楊千嬅今次主動向Sally要求合唱一曲《珍重》，她一直也希望有機會與對方合唱，她笑説：「同Sally合唱有壓力㗎！因為我好尊敬、佩服同欣賞佢，我同Sally練歌時望住佢，回憶起自己的成長期聽緊佢嘅CD，想唔到今日可以一齊喺台上唱歌，Sally對工作態度一絲不苟，令到大家有種推動力。」她覺得能與Sally同台合唱是一個很完滿的結局。

合唱《珍重》。

另外，千嬅隊在台上合唱一曲《友情歲月》，她們覺得這首歌很有意思，雖這是一首比較男性的歌，但由女姓用溫柔聲線演繹，會有另一種力量感覺。在節目中千嬅與炎明熹得到《薪火傳承奬》。

千嬅對Gigi特別有親切感，可能她們是參加歌唱比賽出道，而且她十分勤力，由初合作至今Gigi的改變很大，每次演出也有進步，對任何工作也不怕辛苦，是個很懂得珍惜機會的人。

節目結束。

節目中播出一段隊員對千嬅感受的視頻，千嬅表示，拍攝這天大伙兒瞞住她進行，大家叫她走先，其實已覺得有些古怪，自言未必是一個好隊長。

千嬅笑說：「好感動！又喊！真係好癲，個導演躲喺台底偷拍我個喊樣！好唔捨得個節目！作為一個歌手不只回憶過去經典金曲，一定要向前看，不斷提升自己，大家需要各自喺不同舞台成長！」今次千嬅隊以累積分數險勝！

最新影片：Sica訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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