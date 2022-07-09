  • 29°C
香港時間 : 2022709日 (週六) 22:17
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【招聘會】勞工處招聘會將提供逾2500職位　近7成不需要相關工作經驗

社會 21:54 2022/07/09

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

勞工處將開招聘會提供超2500個職位。（湯致遠攝）

勞工處將於7月12日至13日於旺角麥花臣場館舉行大型招聘會，共有約40間機構參加，將提供超過2500個優質職位空缺。

招聘會每日分別約有20間機構於場內設置櫃位即場招聘，提供包括會計主任、行政助理、客戶服務主任、品質監控員、收銀員、保安員、禮賓大使、廚師、房務員、健康服務員等職位。

空缺崗位中約78%為全職，大部分月薪11000至21000元。約96%的職位空缺學歷要求為中六或以下，約68%無需相關工作經驗。

求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場面試，亦可在櫃位查詢其就業服務。

  • 時間：7/12-7/13，11am-5:30pm（每日5:00pm截止入場）
  • 地點：旺角奶路臣街三十八號麥花臣場館一樓（近旺角港鐵站E2出口）
  • 費用：免費
  • 詳情即看：勞工處互動就業服務網站

場內將應疫情最新發展和入場人數採取適當的感染控制及人流管制措施，所有入場人士須持有有效的「疫苗通行證」及使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼（獲豁免人士除外）。

【TOPick診症室】間質性肺病可致肺纖維化　醫生拆解兩類患者最新治療

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

實習記者：王小小

相關文章

【第二期消費券】7月23日截止登記或「轉會」　附登記手續申請詳情
今日 16:03
【第二期消費券】7月23日截止登記或「轉會」　附登記手續申請詳情
【警察學院】李家超：警隊發展成維護國安及香港穩定的執法力量　確保「一國兩制」行穩致遠
今日 13:37
【警察學院】李家超：警隊發展成維護國安及香港穩定的執法力量　確保「一國兩制」行穩致遠
【刷單騙案】53歲印尼漢墮刷單騙案　痛失23.6萬元
今日 18:05
【刷單騙案】53歲印尼漢墮刷單騙案　痛失23.6萬元

你可能感興趣

【第二期消費券】7月23日截止登記或「轉會」　附登記手續申請詳情
今日 16:03
【第二期消費券】7月23日截止登記或「轉會」　附登記手續申請詳情
【警察學院】李家超：警隊發展成維護國安及香港穩定的執法力量　確保「一國兩制」行穩致遠
今日 13:37
【警察學院】李家超：警隊發展成維護國安及香港穩定的執法力量　確保「一國兩制」行穩致遠
【刷單騙案】53歲印尼漢墮刷單騙案　痛失23.6萬元
今日 18:05
【刷單騙案】53歲印尼漢墮刷單騙案　痛失23.6萬元
行政 就業 招聘會 旺角 全職 會計 勞工處

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【功課壓力】女兒做功課壓感到緊張焦慮　張嘉兒為愛女轉讀國際學校
09:50 2022/07/05
【功課壓力】女兒做功課壓感到緊張焦慮　張嘉兒為愛女轉讀國際學校
【安倍晉三身亡】結婚35年膝下無兒恩愛如昔　安倍晉三寵千金妻靠一招幸福秘訣
今日 12:52
【安倍晉三身亡】結婚35年膝下無兒恩愛如昔　安倍晉三寵千金妻靠一招幸福秘訣
【婚外情勒索】男事主憂20張酒店相外洩　情緒激動「就崩潰，搵極都搵唔到老婆」
14:14 2022/07/08
【婚外情勒索】男事主憂20張酒店相外洩　情緒激動「就崩潰，搵極都搵唔到老婆」