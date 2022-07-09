【招聘會】勞工處招聘會將提供逾2500職位　近7成不需要相關工作經驗

▲ 勞工處將開招聘會提供超2500個職位。（湯致遠攝）

勞工處將於7月12日至13日於旺角麥花臣場館舉行大型招聘會，共有約40間機構參加，將提供超過2500個優質職位空缺。

招聘會每日分別約有20間機構於場內設置櫃位即場招聘，提供包括會計主任、行政助理、客戶服務主任、品質監控員、收銀員、保安員、禮賓大使、廚師、房務員、健康服務員等職位。

空缺崗位中約78%為全職，大部分月薪11000至21000元。約96%的職位空缺學歷要求為中六或以下，約68%無需相關工作經驗。

求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場面試，亦可在櫃位查詢其就業服務。

場內將應疫情最新發展和入場人數採取適當的感染控制及人流管制措施，所有入場人士須持有有效的「疫苗通行證」及使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼（獲豁免人士除外）。

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實習記者：王小小