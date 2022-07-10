【72處納強檢】涉將軍澳新寶城、 荃灣環宇海灣及杏花邨等 12間食肆上榜
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》發出強制檢測公告，要求於指定期間曾身處72個指明地方的人士，接受新冠病毒病核酸檢測。
政府指因應多宗陽性檢測個案，有66個指明地方被納入強制檢測公告，包括12間食肆。另外，因應在屯門、粉嶺、大埔、大圍及青衣採集到檢測呈陽性的污水樣本，有６個指明地方被納入強制檢測公告。詳細名單如下:
1. 觀塘順緻苑順隆閣
2. 旺角富榮花園8座
3. 西營盤皇后大道西460號
4. 天水圍嘉湖山莊翠湖居1座
5. 黃大仙黃大仙下邨龍澤樓
6. 黃大仙新光中心2座
7. 荃灣楊屋道 138 號樂悠居
8. 將軍澳新寶城 3 座
9. 屯門新圍苑新珮閣
10. 西灣河西灣河街96號海安
11. 鰂魚涌太古城銀星閣
12. 鴨脷洲南灣 9 座
13. 馬鞍山利安邨利豐樓
14. 長沙灣元州邨元智樓
15. 筲箕灣筲箕灣廣場麗文苑
16. 元朗尚豪庭 2 座
17. 大埔太和邨居和樓
18. 鰂魚涌康景花園 C 座
19. 土瓜灣翔龍灣 2 座
20. 觀塘安達邨賢達樓
21. 荃灣環宇海灣 2 座
22. 天水圍天澤邨澤辰樓
23. 秀茂坪秀茂坪邨秀義樓
24. 葵涌葵涌邨雅葵樓
25. 沙田禾輋邨民和樓
26. 天水圍天華邨華祐樓
27. 青衣青華苑華欣閣
28. 北角健康村 3 期銀杏樓
29. 大角咀帝柏海灣 5 座
30. 紅磡海逸豪園 17 座
31. 將軍澳尚德邨尚禮樓
32. 粉嶺皇后山邨皇樂樓
33. 荃灣梨木樹邨翠樹樓
34. 元朗屏欣苑屏愛閣
35. 大埔運頭塘邨運臨樓
36. 沙田駿洋邨駿湖樓
37. 將軍澳彩明苑彩榮閣
38. 粉嶺花都廣場 2 座
39. 天水圍天恒邨恒健樓
40. 柴灣杏花邨 47 座
41. 北角富澤花園富達閣
42. 鴨脷洲利東邨東安樓
43. 北角建華街33號楓林花園
44. 藍田安田邨安健樓
45. 紅磡半島豪庭 1 座
46. 慈雲山慈正邨正和樓
47. 荔枝角曼克頓山 3 座
48. 天水圍天慈邨慈屏樓
49. 香港仔石排灣邨碧蔚樓
50. 牛頭角彩德邨彩信樓
51. 觀塘康麗園 B 座
52. 觀塘翠屏(北)邨翠柳樓
53. 柴灣杏翠苑翠晶閣
54. 西營盤均益大廈 1 期
55. 金百皇餐廳（北角英皇道483-497號東寶大廈地下A鋪）
56. 海關總部職員食堂（北角海關總部大樓12樓）
57. 樂德茶餐廳（北角渣華道 80 號地下）
58. 濟州燒肉食堂（北角北角匯2期2樓210號鋪）
59. 時代冰室（長沙灣青山道 305號One Madison地下1B號鋪）
60. 逸逸居（紅磡黃埔天地美食坊2樓）
61. 一本冰室（紅磡蕪湖街185-187號地下）
62. 萬豪中餐廳（赤鱲角香港天際萬豪酒店閣樓）
63. 啟翔二職員餐廳（香港國際機場抵港層5樓）
64. 喜旺餐廳（東涌馬灣新村20號地下）
65. 大家樂（旺角彌敦道655號胡社生行地庫）
66. 亞萊泰（黃大仙黃大仙中心北館1樓N141號鋪）
污水樣本檢測陽性 :
1. 屯門寶怡花園2座
2. 粉嶺榮福中心2座
3. 大埔新興花園康仁閣
4. 大圍豐盛苑榮盛閣
5. 大圍富嘉花園3座
6. 青衣青逸軒1座
詳細指定檢測時間，即看：【下一頁】
政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。政府已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士，亦必須接受上述強制檢測。
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責任編輯：伍瑋瑋