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【封區檢測】黃大仙天宏苑宏遠閣圍封強檢　觀塘安泰邨盛泰樓發現28宗陽性個案【不斷更新】

社會 17:01 2022/07/10

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(陳國峰攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【17:00】黃大仙天宏苑宏遠閣圍封強檢

黃大仙天宏苑宏遠閣今午5時起限制在黃大仙指明「受限區域」，目標是在明日（11日）約上午8時30分完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【11:36】觀塘安泰邨盛泰樓

相關執法行動於上午約10時30分完成，政府共檢查了約460名受檢人士的檢測報告，發現有24人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

【08:47】觀塘安泰邨盛泰樓

觀塘安泰邨盛泰樓約1840名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現28宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
 
就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。
　　
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約780戶，當中約150戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick 港聞組

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