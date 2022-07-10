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【打擊罪行】屯門截可疑車檢刀棍　警拘3名男子

社會 10:06 2022/07/10

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(警方提供)

警方在屯門拘捕三名男子，涉嫌藏有攻擊性武器。

屯門分區特遺隊人員昨日（9日）凌晨約1時在屯門楊景路一露天停車場巡邏期間，發現一輛可疑私家車，車內及車旁均有一名可疑男子，警員遂上前截查。其間，一名男子逃去。

警員在該輛私家車內檢獲一支約58厘米長的伸縮棍及一把約40厘米長的開山刀。車內該名30歲姓郭男乘客涉嫌藏有攻擊性武器被捕。

屯門警區非常重視案件，案件轉交由屯門警區刑事調查隊第三隊接手調查。警員經深入調查後，同日下午在屯門區內拘捕兩名29歲分別姓李及姓劉本地男子，涉嫌藏有攻擊性武器。三名被捕男子現正被扣留調查。

警方重申「藏有攻擊性武器」屬嚴重罪行，一經定罪最高可判監禁3年。

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責任編輯：余思嵐

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罪案 屯門區 屯門

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