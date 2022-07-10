【兩地通關】盧寵茂指現要求免檢疫返內地是不合理　冀增通關人數及提升方便程度

▲ 醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

疫情抗疫超過兩年，何時通關是不少人關心的題目。新上任的醫務衞生局局長盧寵茂表示，現時要求免檢疫返回內地是不合理且不可能，反而希望增加通關的人數及提升方便程度，做到「明天會更好」。

盧寵茂今日（10日）在電視節目中提到，現時要完全免檢疫通關是不可能，反即而希望增加通關的人數及方便程度，做好「明天會更好」，要完全取消檢疫安排是不太合理：

希望大家都明白（免檢疫通關）不是一個合理的期望。

他又說，與內地通關方面，並不存在香港提出任何要求或有任何籌碼與對方交換，形容有關情況是「考內地試，而出卷人是內地」，指本港需要理解內地的情況，並做到「互聯互通」，又指以往有2.5%港人過關後仍確診，相信如過關後沒有人確診，內地或可以放寬更多過關名額。

他早前在網誌提到，期望在下月4日「七夕節」疫情能受控，加上港深聯手合作，更多需要返回內地與家人團聚的市民，可以提早經深圳灣大橋進深圳與家人團圓。他今日解釋，理解市民對免檢疫通關有好大期望，但引用有關比喻是指希望有更多市民可通過深圳灣大橋到內地，又強調沒有就香港北上深圳的檢疫酒店房間定上限，希望愈多愈好。

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記者：郭詩詩