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【九龍城重建】韋志成指研附近範圍設臨時地點　讓商舖工程期間繼續經營

社會 10:38 2022/07/10

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(韋志成網誌提供)

市區重建局早前公布九龍城「衙前圍道／賈炳達道」發展計劃，會研究如何修復及活化。市建局行政總監韋志成今日（10日）表示，團隊希望盡力協助店舖能夠在項目完成後繼續在原區經營、保留當區小街小舖的街道氛圍，以及潮泰飲食文化的地區形象。正研究在主地盤或附近範圍，尋找可以用作臨時過渡期安排的地點，供有意留在原區經營的鮮貨商，先在過渡期能較集中一處繼續經營，方便市民購買食材；待項目完成後，才再搬到回遷的地方。

市建局行政總監韋志成在網誌指，團隊在開展項目時已介紹多項規劃細節，包括將以往一貫「蛋糕式」的多層商場設計，改為臨街式小舖設計，並增加地舖數量涵蓋南角道、衙前塱道及侯王道；提供綠化行人步道，並在兩旁設臨街商舖，方便市民「行街」，帶動小區經濟。此外亦就商戶不同業務種類作考慮，研究為經營者提供過渡和回遷安排的可行方案。以上種種都顯示，團隊希望盡力協助店舖能夠在項目完成後繼續在原區經營、保留當區小街小舖的街道氛圍，以及潮泰飲食文化的地區形象。

他又稱，成立由多個部門同事組成的專隊，與項目內的商戶訪談，了解他們對項目的的意見、日後經營的意願及需要，大致有兩類與地區相關的店舖。第一類為與九龍城街市業務息息相關的鮮貨和乾貨店舖；另外亦有約一成為潮泰飲食文化相關的特色店舖，經團隊訪談，解釋項目規劃程序、諮詢以及收購的流程和時間表後，受訪的商舖經營者均感到安心，部分更對市建局將會制訂過渡經營安排和回遷方案，表示欣賞。

他分享有售賣新鮮豬肉商戶指，舖內天花多處批盪剝落，牆身亦有裂痕，希望日後能夠遷回項目靠近新街市的地方繼續經營。另外有經營潮州菜館商戶希望重建後設立「潮汕特色街」，邀請更多與潮汕相關的特色店舖集中一起。

市建局預計KC-017計劃涉及的規劃程序和物業收購，需要數年時間才完成，要更新舊區、改善已建設環境，提升小區整體的宜居度，並不能靠局部工作或「小修小補」式的處理，而是需要全面的規劃和執行，才能解決舊區樓宇老化、社區設施過時、街道和步行環境欠佳，交通擠塞，及環境衞生等「老、大、難」問題。

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責任編輯：余思嵐

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