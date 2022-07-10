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【香港小姐2022】佳麗陳銘鳳當升學問顧　Cherry助內地專才取簽證：讓更多優秀人士到香港

娛樂 10:44 2022/07/10

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本年度《香港小姐競選》於上周二（7月5日）舉行記者會公有20位入圍港姐佳麗名單。佳麗平均年齡不足25歲，而「女版曾比特」徐麟、「連詩雅師妹」邢慧敏（Sharon ）、星二代林鈺洧（Denice）、「翻版孫藝珍」梁超怡、學霸許子萱成為焦點。

事實今年港姐佳麗臥虎藏龍，有碩士也有博士生，此外當中今年只26歲的9號佳麗陳銘鳳（Cherry）更已一早創業做老闆。

其實陳銘鳳在去年也有報名參加港姐，也是在首輪面試落選，今年再接再厲終於打入20強。

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中山大學畢業

而且今屆佳麗，部份在內地成長，比如徐麟、許子萱等，至於Cherry，她的爸爸是香港人、媽媽是四川人，而她在深圳長大，於中山大學畢業後來港定居。之後，她以「香港姑娘Cherry」為網名在各社交平台開帳號，當中在抖音擁有178萬的粉絲之多。

她更創業做老闆，於自我介紹稱是教育留學咨詢顧問，而且十分勤力拍片，介紹香港生活。

今屆港姐陳銘鳳。

助專才來港生活

Cherry在其中影片稱：「做博主的兩年我也算賺了一點小錢，所以在去年年初的時候就跟老朋友一起創業了，成立了一間香港教育升學來港生活一站式的咨詢服務公司。」

此外，她在另一位KOL的訪問表示：「拿簽証，然後辦理留學啊各個方面的業務。我現在接觸很多應屆的學生或者家長，他們都非常希望能夠來香港這邊留學，或者從事商科方面。」

而且她更透露自己的目標：「我希望讓更多專業優秀的人士來到香港這邊定居生活的。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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