【新冠肺炎】盧寵茂稱研限未強檢者不得進入指定場所　另考慮要求高危群組快測後須核酸複檢

▲ 醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

本港疫情反覆，政府冀提升檢測能力，盡早揪出確診者，切斷傳播鏈。新上任的醫務衞生局局長盧寵茂表示，當局早前已創新科技及工業局會面，要求當局調整「安心出行」系統，提醒要做強檢或有高風險人士做檢測前勿到高危地點，日後或會有調整機制，讓有關人士不可進入有關場所。

他又說，為避免因快速測試出現走漏確診者，初步構思是日後或會要求高危群組在每日一快測外，再做核酸檢測複檢，先由每一周一次再縮短至每48小時一次。

面對本港的疫情出現反彈，盧寵茂今日（10日）在電視節目中提到，為壓低疫情本港必須加密核酸檢測，並以治療癌症為比喻，指新冠病毒亦同樣難以在早期發現，因此核酸檢測要做得更頻密。

他說，由於本港第五波疫情嚴峻，當時核酸檢測未能應付龐大的需求，故市民可以用快速抗原檢測代替，惟在準確度方面核酸檢測比較優勝，因此早前已約見檢測供應商，要求他們做到「多、快、準、易、平」，即檢測數量要多、報告要快而準確、市民很容易可以做檢測，而且檢測的價錢要便宜，其中，他認為抗疫已逾兩年，或可商討調整檢測的價錢。

就檢測量方面，他表示上屆政府已要求快測陽性個案要核酸檢測複檢，惟強調快測陰性亦不等於沒有風險，建議高危人士如有徵狀應盡快做核酸檢測複檢。他又說，現時的高危群組主要以做快測為主，初步構思是日後在快測後再做加核酸檢測複檢，例如由一星期一次，慢慢縮短至每48小時一次，

我們院舍同事，我們理解他們工作很繁忙，現在靠日日做快速抗原測試。但抗原有陰性、有不舒服照上班，對長者很大風險。我們初步可能會在快速抗原之上再加核酸，能夠做到一星期一次，再來一星期兩次，甚至72小時、甚至48小時。大家會很安心。

被問到港府會否引入類似「健康碼」的制度，他說早前已與創新科技及工業局會面，要求對方調整安心出行的程式，包括增加提示需要做強檢的人士在檢測前勿到高風險的場所；至於被問到會否安心出行會否有追蹤功能，他認為此非首要做的事情，最重要是實名登記及有高風險通知；另指日後或參考內地引入「綠碼、黃碼、紅碼」，但強調現屆政府不希望增加社交距離措施：

如果我哋大家都同意確診的人士不應出社區危害大眾，如俾確診的人士有自由，讓任佢哋周圍走，我哋無確診的人的自由就會受到限制。

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記者：郭詩詩