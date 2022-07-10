【過關時間】深圳灣口岸早上離境人流較多　當局籲旅客下午3時後非繁忙時段過關

▲ 當局呼籲旅客避免在今日中午前前往深圳灣口岸。（資料圖片）

政府今年三月起實施特別檢測安排，要求由香港前往內地的人士在離境前，於陸路出入境管制站進行額外的免費快速核酸檢測，同時必須取得陰性檢測結果，方可繼續行程。當局昨日公布（9日）深夜公布，預料深圳灣口岸離境人流會增加，同時增加口岸快速核酸檢測能力，政府預計周內推出口岸離境特別核酸檢測網上預約系統，以便利離港旅客計劃行程。即看：【下一頁】

當局今日（10日）再公布，指早上繁忙時段離境人流較多，深圳灣口岸離境特別核酸檢測所需的等候時間較長，預計旅客抵達管制站後需約三小時進行檢測，呼籲旅客避免在今日中午前前往深圳灣口岸，建議可於今日下午3時後的非繁忙時段過關，以免因大量旅客聚集而需長時間等候。

發言人指，現時深圳灣口岸的旅客清關服務時間為每日上午9時至晚上8時，免費提供的特別核酸檢測服務時間則為上午8時至晚上6時半。

最新影片：【湊得輕鬆啲】幼園已識加減乘除法 王錦輝小一生跳級小四爸爸分享資優教育法

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩