【臭屁蟲】港媽驚見8粒已孵化臭屁蟲卵　網民：唔搵齊數會後悔莫及

▲ 港媽驚見衣物上有8粒已孵化臭屁蟲卵。

夏季是昆蟲肆虐的季節，日前有網民在家中發現荔枝椿象「臭屁蟲」蟲卵，8粒蟲卵更已孵化，令事主崩潰求助。

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事主在Facebook群組香港滅蟲關注組發文，詢問除蟲方法。從相片可見，其織物上黏著8粒綠豆粒般蟲卵，表皮已破，代表蟲卵已孵化。不少網友在貼文下留言，指應是臭屁蟲卵，不過蟲卵正確數量是14粒，笑稱「8胞胎之外，還有6位BB失蹤」，若不找齊將會後悔莫及。

專家：成蟲汁液濺及皮會致燒傷

無尾熊滅蟲服務的李宇軒曾接受TOPick訪問時表示，臭屁蟲多於6月至12月出現，壽命約1年左右。有時會誤以為窗或衣物是樹葉而產卵，每次產卵一般會誕下14粒。

臭屁蟲卵孵化成臭屁蟲後，雖然不會咬人，但如果臭屁蟲受驚嚇，或會噴刺激性物質，帶臭味的汁液濺及皮膚，會令皮膚受到刺激，出現痕癢、紅腫發炎甚至燒傷。因此，市民若發現已孵化的成蟲，要盡快用滅蟲劑消滅牠們。

李宇軒提醒，清理蟲卵時不可直接用手接觸。 點擊大圖查看正確處理方法 ：

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皮膚科專科醫生史泰祖曾接受TOPick訪問時也提醒，如被臭屁蟲汁液濺中，要第一時間以大量清水沖洗，情況嚴重者須立即求醫。

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責任編輯：羅嘉欣