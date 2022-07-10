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【維港海濱】今創全港最長遙控巴士馬拉松紀錄　7月中將提供遙控巴士供市民租用 

社會 11:23 2022/07/10

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今創全港最長遙控巴士馬拉松紀錄。(黃穎津攝)

海濱事務委員會舉辦由香港賽馬會獨家贊助的「仲夏・維港」主題活動，今日（10日）首次舉行全港最長的「遙控巴士海濱馬拉松」。近日投入服務的「維港兒童自駕遊。」遊玩設施亦相當火爆，小朋友紛紛變身車手在賽場上奔馳。未來移動遊樂空間「智樂遊樂車3系」亦將現身荃灣海濱，為孩童帶來具教育意義的娛樂活動。 

今日舉行的「遙控巴士海濱馬拉松」成功創出全港最長遙控巴士馬拉松紀錄，安排比例1：14的仿真遙控模型巴士由炮台山「東岸公園主題區出發」，沿全程7.4公里的維港海濱長廊一直駛至西區副食品市場。在7月中旬的一個周末，在灣仔舊巴士總站旁亦將提供相關遙控模型巴士供市民租用玩樂，以「小」巴士活化前「大」巴士總站。 

位於灣仔「HarbourChill 海濱休閒站」旁的前巴士總站亦改裝為「維港兒童自駕遊」遊樂車場，為海濱首個兒童專用室外遊樂車專區，可讓孩子在維港旁體驗駕駛樂趣。車場開幕至今反應熱烈，每日預約人數近乎爆滿，設施將限定試行3個月，視乎反應日後或會安排成人電動車。 

「維港兒童自駕遊」詳情

開放時間：即日起至9月30日早上11時至下午6時
收費詳情：$30/10分鐘；周末及假日$50／10分鐘
預約網址：https://gaytradingltd-harbour-ride.zohosites.com/

備註

1. 限80至120厘米／體重於20公斤以下小童參加
2. 星期一至五網上預定可享6折優惠

此外，來自智樂兒童遊樂協會，由貨車改裝的移動遊樂空間「智樂遊樂車3系」亦將於年底現身荃灣海濱。車內設有多款遊戲組件，包括攀爬木台、繩網及攀石板等，為兒童帶來富教育意義的娛樂活動。 

海濱事務委員會主席吳永順表示，會看設施受市民歡迎程度，決定是否延續開放以上的臨時設施，或再推出其他活動。他期望在2028年，能駁通維港兩岸共34公里，而在去年底已完成25公里。在今年第三季，會再落成一段圍繞銅鑼灣避風塘的海濱；啟德近跑道的一些海濱亦會隨私人發展開放予市民。 

他形容接駁海濱就如同「拼圖」，而做一個朝氣蓬勃、交通暢達、可持續發展的海濱長廊一直是政府和市民的願景：「希望新政府可以繼續朝這個願景努力。」 

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記者：黃穎津

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