【安倍晉三身亡】41歲疑兇學霸出身喪父家道中落　母信教致破產離奇遷怒安倍

▲ 41歲疑兇山上徹也學霸出身，惟喪父後家道中落。

日本前首相安倍晉三7月8日在奈良市街頭發表演講時遭槍擊，搶救無效身亡，終年67歲。41歲疑犯山上徹也身世逐漸曝光，他供稱因為安倍與某宗教團體有關，而山上的媽媽因信奉這宗教而破產，令山上遷怒於安倍，痛下毒手。

學生時期為學霸

據日媒報道，山上徹也出生於奈良縣，並在當地成長，有童年時期的鄰居憶述，山上幼原先家境不錯，祖父經營建設關係公司、父親乘坐高級私家車出入，散發著知性氣息，母親看起來也十分優雅，他和妹妹關係良好，時常聽到兩兄妹在空地玩耍的聲音，一家人過著樂也融融的生活。可惜，他年幼喪父，其後祖父亦離世，家道中落，山上母子與妹妹就搬往隔壁村居住，在生活上遭遇經濟困境。

有中小學時代的朋友指，山上非常整潔和聰明，成績一直名列前茅，是校內學霸，經常被老師點名解答各種難題。而且他文武雙全，不時與朋友玩閃避球，並在中學時參加籃球校隊。他高中考入了一間以高升學率著名的知名學校，熱愛棒球的他雖未能加入校隊，但他加入了啦啦隊，成為團長，為棒球隊打氣。

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母信奉宗教致破產

1999年高中畢業後，2002年至2005年至海上自衛隊服役，服役期間，山上曾接受過槍械構造及使用方法訓練，並每年參加一次小型槍械實彈訓練，當中包括射擊、分解和重組槍械。

2020年秋季至今年5月，山上以派遣員工的身份在奈良縣內一間塑膠製品公司倉庫工作。有工場人士形容，山上的工作認真，極少說話，不善於建立人際關係，與同事零交流。在今年1月時曾與搬運公司的貨車司機發生衝突，3月亦被指違反操作守則，之後經常請病假，最終在5月離職。

至於他槍殺安倍的原因，他供稱是因「不滿安倍」才痛下毒手。山上的母親信奉某宗教，山上亦曾以會員身份加入該宗教團體，但不久後便離開。

山上母親經常為宗教團體捐款，造成經濟困境，甚至破產，山上因而多次與母親發生衝突，內心對該團體產生怨恨，同時對於曾在日本國內為該團體宣傳的安倍晉三懷恨在心。山上表示，原本想向宗教組織領袖下手，但較困難，才將目標改為安倍。

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