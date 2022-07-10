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【香港金曲頒獎典禮】MIRROR準備演唱會婉拒出席　炎明熹穩奪新人獎？

娛樂 12:22 2022/07/10

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香港電台與TVB聯合舉辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，將於今年7月24日（星期日）晚在將軍澳電視城舉行，是次也是兩大電子傳媒破天荒合辦音樂。

《香港金曲頒獎典禮2021/2022》將頒發獎項結合公眾投票、專業評判評分及民意調查數據選出的「香港金曲金曲獎」、「香港金曲新人獎」、「香港金曲華語歌曲獎」、「香港金曲男歌手獎」、「香港金曲女歌手獎」、「香港金曲樂隊獎」、「香港金曲最佳合唱歌曲獎」、「香港金曲最佳劇集歌曲獎」、「香港金曲全球華人至尊金曲獎」。

此外，還有由專業界別評審選出的「香港金曲CASH創作歌手獎」、「香港金曲最佳中文唱片獎」、「香港金曲年度最佳進步獎」及「香港金曲榮譽大獎」。

MIRROR忙於準備演唱會。

MIRROR婉拒出席

因為當中只有「樂隊獎」而沒有「組合獎」，所以人氣爆燈的MIRROR在組合獎必然捧蛋，因為大會根本不設此獎。不過，他們在MIRROR可以有機會以歌曲，或成員以個人身份奪獎。

TVB高層曾志偉亦曾公開稱歡迎ViuTV旗下歌手出席頒獎禮，可是據知MIRROR因為忙於準備演唱會，早已婉拒出席頒獎禮。

炎明熹因為參與《聲生不息》而在內地人氣急升。

炎明熹成金曲新人王

在今日（7月10日），更有媒體聲稱《香港金曲頒獎典禮》評分已完成，指張敬軒和鄭欣宜分奪「香港金曲男歌手獎」、「香港金曲女歌手獎」。

至於由TVB一手捧起的《聲夢傳奇》冠軍炎明熹，將穩奪「香港金曲新人獎」。此外，Gin Lee、泳兒、AGA、陳蕾、MC張天賦及曾比特也會在當晚頒獎禮有所收穫。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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