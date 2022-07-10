【孝感動天】抱101歲行動不便母赴醫院 　52歲孝子心疼：你也是這樣抱大我

▲ 52歲孝子李先生，抱著101歲行動不便的媽媽去醫院，感動不少網民。

久病床前真的無孝子嗎？內地近日有一名年過半百的孝子李先生，抱著年逾百歲的母親前往醫院檢查身體，孝順的舉動令人動容，以行動打破這句俗語。

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原於深圳居住的52歲的李先生，為了照顧101歲、患認知障礙的母親，自2015年起就放下一切趕回了湖南老家。他坦言，哥哥姐姐年紀都大身體不太好，就由他一個來承擔母親的照顧。

李媽媽除了患有認知障礙，更於5年前更不幸摔斷了腿，行動不方便，早前她患上了感冒，李先生不辭勞苦抱著母親前往醫院檢查身體，李先生表示，媽媽摔斷腿了，沒有恢復好，坐輪椅也不方便，抱著母親感到很心疼，

那天我一邊擦眼淚，就想著小時候媽媽也是這樣把我抱大的，我就覺得陪她到老，是做小孩天經地義的責任。

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母親看到落淚的兒子說道：「還要麻煩你伺候我。」兒子回應：「沒麻煩我。」

李媽媽在49歲才誕下幼子李先生，高齡懷孕還要照顧孩子，都是加倍辛苦，如今李媽媽老了，身體狀況不太好，兒子這樣孝順自己，也感到很欣慰。

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責任編輯︰王明芳