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【最新疫情】孫玉菡指暫託和檢疫中心作好準備 　移送具傳染性感染個案及受感染風險院友

社會 12:38 2022/07/10

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（勞工及福利局fb）

本港疫情回升，確診宗數持續破千。勞工及福利局局長孫玉菡今日（10日）表示，吸取了第五波的經驗，社會福利署動用了大量的人力物力為多個暫託和檢疫中心作好準備，以應付疫情的變化。

勞工及福利局局長孫玉菡在社交平台指，安老院和殘疾人士院舍在第五波出現爆發，其中一個主因就是由於沒有足夠的隔離及檢疫設施，確診的院友及他們的密切接觸者需要原址隔離及檢疫，病毒因此迅速傳染給其他院友。

石硤尾公園體育館和小西灣體育館兩個暫託中心已於6月25日投入運作，合共提供340個床位照顧來自安老院或殘疾人士院舍的輕症或無症狀的確診院友。同時，為應付確診數字上升帶來對檢疫床位需求的壓力，社署在6月27日將其在亞洲國際博覽館原有的設施全數轉為檢疫中心，並在7月1日再加設320個檢疫床位，現合共提供960個檢疫床位。截至7月7日，暫託中心和檢疫中心的使用率分別為9%和30%。

位於啟德郵輪碼頭的檢疫中心亦已準備就緒，當在亞洲國際博覽館的檢疫中心使用率達七成時，可隨即啟動提供額外約780個檢疫床位。除此之外，我們已選定更多體育館作暫託／檢疫中心，並已做好前期準備工夫，在有需要時這些體育館可分階段轉為暫託或檢疫中心，在疫情變化下為需要照顧的院友提供及時支援。

她又稱，為了保護其他院友的健康，必須將具傳染性的感染個案及有受到感染風險的院友移送到暫託或檢疫中心，院友的疫苗接種率雖然比第五波之前已經大幅提高，但仍有超過一半的院友還未接種三針疫苗，他們一旦確診後果仍然可能嚴重。在過去幾個星期確實在檢疫中屬密切接觸者的院友中發現了確診個案，把他們移到檢疫中心不但防止了將病毒傳染給其他院友，也因為檢疫中心的密切醫學監察，他們迅速得到適切的治療。

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責任編輯：余思嵐

 

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