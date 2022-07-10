【聲夢傳奇2】趙頌宜被林二汶指導脫胎換骨　孫衣文只獲14盞燈被淘汰

《聲夢傳奇2》在昨晚（7月9日）播出第5集，6位導師Gin Lee（李幸倪）、JW（王灝兒）、泳兒（Vincy）、布志綸（Alan）、林二汶（Eman）及林奕匡（Phil）繼續各自派出一名學員出賽。

當中學員分別為Mandy孫衣文《眼淚》、Janees黃洛妍《留低鎖匙》、XiX《Me Gustas Tu》、Duncan侯雋熙《綿綿》、Maggie趙頌宜《我的心裡只有你沒有他》、Jason陳晉軒《記憶棉》。

再由兩位總監郭偉亮（Eric Kwok）及陳奐仁（Hanji）進行點評，及25名來自樂壇不同界別的代表擔任專業評審。

▲ XiX獲得23盞綠燈。

陳奐仁狠批Mandy

最終XiX憑藉團結力量及活潑可愛跳唱獲得23盞綠燈，打低大熱門Janees成本集最高分。而Janees及Maggie亦獲得22盞綠燈並列第二名，至於第三名的Jason則獲21盞綠燈。

而本集被淘汰的，是獲得成本集最低分14盞綠燈的Mandy。

Mandy本身是TVB第31期藝員訓練班學生，曾參與《開心大綜藝》拍攝，算是有演出經驗。她表示今次選唱《眼淚》是送給爸爸。

她演唱時感情十分投入，可是陳奐仁指出她不能夠每次都靠「喊」：「你係一個好演員，但係你未向大家證實你係一個好歌手。喊到走音完成跟唔上，你就求大家原諒你走音，呢個技巧對嘅歌藝係好唔健康。你諗開10場演唱會都要真喊10次，唱10晚然後你就會死。」

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其實Mandy在第1集曾唱完《約定》後爆喊，表示因為想起已83歲的爸爸。」可是今次再以唱歌給老父為主題，卻未能再一次打動評判。

至於Janees，雖然未能獲得本集最高分，但卻獲網民盛讚有職業水準，並將她與Sabrina趙紫諾列為本屆「聲夢兩大魔王」：「十邊（Sabrina）與小提琴（Janees）勢均力敵，應該鬥到大結局」、「好過唔少職業歌手」。

▲ Janees表現獲肯定。

Maggie脫胎換骨

至於在首輪個人表演中因走音兼「呆若木雞」台風險被淘汰的Maggie，本集竟「大逆轉」！經導師林二汶「軟硬兼施」調教的Maggie，上台獻唱時明顯放鬆了很多，不但偶爾能展現懷舊台風，更終與現場觀眾有眼神交流！

事實Maggie首集已獲張佳添以「有錢佬」比喻肯定其坐擁靚聲本錢，結果Maggie終憑其獨特聲線獲得22盞綠燈。

▲ Maggie趙頌宜

原本對Maggie「愛之深、責之切」的二汶看畢Maggie脫胎換骨表演後，亦忍不住歡呼拍手兼激讚謂：「咩事呀你？好到咁嘅？多謝你相信你把聲。」

Eric Kwok亦大讚Maggie夠真夠自然：「佢最正係冇一樣嘢係扮出嚟，佢真係不擅表達、佢真係鍾意聽舊歌。」陳奐仁更在公布分數之前，已肯定Maggie能晉身下一輪：「我已經諗緊你下一隻歌會係點。」

台上的Maggie雖然十分拘謹，但台下的她卻是貪玩、精靈又活潑，是學員間的開心果，所以全場學員得悉其「終極翻身」時，忍不住高聲歡呼叫好，場面感人。

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