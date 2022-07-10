【人間有愛】花1個多小時拯救藏車底流浪貓　義工感激消防：平等對待所有生命

▲ 花1多小時拯救匿藏車底流浪貓，義工感激消防：平等對待所有生命。

流浪貓狗問題一向備受關注，近日西環有貓義工接報，一隻流浪貓匿藏進車底，情況危險。消防員到場用1小時全力拯救，獲義工大讚是真心英雄。

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義工西環貓奴在Facebook發文，指有市民報稱發現流浪貓。由於沒提供詳細地址，義工用半小時發現藏在公園的流浪貓。在捉貓期間，貓隻受到途人驚嚇，衝入了馬路旁的車底，情況變得危險。義工尋求愛協幫忙不果，只好改向消防求助。

消防全力拯救小貓

義工表示，小貓不停在一輛輛車底之間奔跑；也因小貓已被途人餵飽，用食物引誘的方法也不可行，消防員花了一個多小時也未能成功捉到。期間，因生怕小貓受驚而衝出馬路，數名健碩消防員鑽入車底，認真捉了很久，其餘消防人員則在車外提供協助，令義工感嘆消防的耐性、團隊精神及默契。

經過歷時3個多小時救貓行動，小貓最終跑到另一個公園後便失蹤，義工再尋找至凌晨仍無所獲。

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義工：香港勝在還有真心英雄

義工幫小貓取名為多多，表示會繼續努力將其尋回。雖然消防員未能成功捉到小貓，但義工仍表示感激：

隊長梁sir很謙虛盡責的跟我說，這是他們的責任。小貓不容易捉，很失望孩子捉不到，但是我還是真心感謝每一位消防員，他們那一種救貓就如救人的一樣全力以赴，那種珍惜每一個生命的精神真心敬佩及感謝。

義工續指，當時有途人因看到消防員很認真，便詢問是發生何事，得知是在救流浪貓，都紛紛向消防表達感謝。在1個小時的拯救期間，也沒有任何一位消防員表現出怠慢、放棄的態度，亦令其備受感動：

致電消防求救後，5分鐘便看到消防車，忽然間覺得消防車很偉大，因為載着的都是拯救生命的真心英雄。原來最有型的車不是法拉利保時捷，而是拯救生命的消防車。感謝消防員平等對待所有生命，香港勝在還有真心英雄。

文章內容獲「西環貓奴」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣