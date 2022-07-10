【廢除成績表】日小學不再派成績表曾遭反對　校長實行2年見成效：學生不再攀比

▲ 日本有小學廢除成績表2年，校長欣然表示見到成效。

本港學校陸續完成期末考試，不少家長學生都為分數而打拚。然而，日本神奈川縣卻有一間公立小學打破傳統，早於2020學年就廢除成績表，希望學生不再互相比較。政策實施兩年以來，成效顯著，學生開始更在意自己的表現，而非名次，老師亦有更多時間關注學生狀況。

據日本共同通訊社報道，位於神奈川縣茅崎市的香川小學，是一所全校逾千人的大型學校。過往學生每年都獲派兩次成績表，不過，在2018年4月，當時新上任的校長國分一哉卻質疑成績表的存在意義。

得到好評就高興，得不到就傷心，這樣不是沒意思嗎？

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資深教師三堀梓認同校長的看法，他認為有些學童擅長讀書，有些卻不然，若只肯定前者，後者往往被忽略，因此認為平日從多方面讚許學生，成績表就沒有存在的需要。

成績表會讓孩子認為，獲得較高評分的學生人品也是優秀，而評價中等的孩子則好像只是較平庸的人，令孩子有自卑感。

不過，有老師卻認為，有些孩子能從成績表中得到動力，而且家長都偏向想要成績表。經過兩年的討論和反思，大部分老師都意識到課堂上的溝通和功課評語都是評核方式，因此在2020年4月開始，新學期不再派發成績表。

▲ 香川小學盼成為「全世界最多笑容的小學」。（Twitter圖片）

學生開始更在意自身進步

當時由於新冠肺炎疫情肆虐，日本也有停課問題，學校沒辦法好好跟家長說明，令不少家長都抱怨，希望能收到紙本通知書。在廢除成績表一年後，學校透過問卷調查家長的想法，雖然仍有家長質疑沒辦法看清楚學生平時有多努力，感到可惜，但意外地有多數家長支持學校廢除成績表的決定。

校長亦堅持當初的決定，他期待5至10年後學生能有甚麼改變。沒想到，只短短兩年時間，在班際運動賽中，學生的表現已不再像以前。

以往奪冠的班級歡呼，輸掉的班級就滿滿的沮喪。現時學生卻更在意在賽場上的表現，而非名次，跟人攀比的價值觀消退，即使是最後一名的班級也很開心告知校長，「我又跑更快，快了5秒！」、「這次是我有史以來最好的一次」。

而在取消成績表後，老師也不用再花時間為試卷配分，或者考試後檢查成績分數，他們可以更多時間注意學生狀況，讓學生了解自己的學習進度，而不是最終取得多少分。

校長明白，在升上初中後，校內成績會影響高中入學，因此不可能在孩子成長過程中完全不在乎成績，但他希望，至少在小學裡，學生可以不用互相攀比，他亦希望這個政策能讓其他學校開始反思改變的可能。

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責任編輯︰王明芳