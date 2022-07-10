【聲生不息】林子祥回味昔日香港樂壇盛世　阿Lam念離世好友：他們的音樂永留心裏

TVB節目《聲生不息》於今晚（7月10日）及下周日（7月17日）分別播出主題為「金曲盛典」的上集及下集，並分5個回合進行對決。另大會增設頒獎環節，上集先後頒發「內地香港交流獎」、「飛躍進步獎」兩大獎項。

首集憑《初戀》奪「全場排名第一歌曲」的曾比特（Mike），兩個獎項均獲提名；之前與毛不易因合唱《彌敦道》結緣的Mike，被曝光大量與對方的「甜蜜」互動片段。

Mike最終與安崎齊齊獲頒「飛躍進步獎」，Mike領獎一刻興奮大叫：「酷到爆炸！很多人說港樂不如從前，但現在有我們在！」

▲ 阿Mike獲獎上台講感受。

Gigi獲安排企頭位

今集最熱鬧舞台首推葉蒨文（Sally）、楊千嬅、周筆暢（筆筆）、劉惜君、炎明熹（Gigi）及安崎的《友情歲月》，身為「團寵」的Gigi獲安排企頭位，為突顯眾人經過101天相處後的深厚感情，6人更將《友共情》混入表演歌曲。

另一別具心思舞台則落在魔動閃霸的《忘記他》，二人除加入擅長的說唱元素，更獲單依純「客串」獻唱崑曲。

▲ Gigi獲安排企頭位。

憶首次紅館個唱

由於節目已來到尾聲，林子祥獲邀細訴香港樂壇由70年代至現在的變遷，阿Lam笑言自己也是聽歌學咬字：「我是70年代回到香港的，那個時代有溫拿，羅文、許冠傑，我聽他們的歌學會了粵語咬字的方法。」

然後他回憶自己在80年代首次在紅館用四面台做演唱會的情況：「燈光、音響都是比較難做，不過我很喜歡，因為可以接近觀眾。」

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憶昔日樂壇盛世

阿Lam指，80年代、90年代是香港樂壇最繁榮的時間：「有很多歌手有自己的演唱會，張國榮、譚詠麟、梅艷芳、徐小鳳、四大天王，我記得徐小鳳開了40場演唱會（翻查資料：徐小鳳1992年演唱會共開了43場）！」

他又謂難忘已離世的昔日好友，節目還播出阿Lam與他們的珍貴合照：「很多歌星朋友已不在了，我很懷念他們每一位，他們的音樂永遠在我心裏。但我們還是要把期待放在未來，這樣才有下一首歌。」

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