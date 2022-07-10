【死亡個案】增兩名院友病歿　博愛醫院田家炳護養院再多3名員工染疫

▲ 醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏。（資料圖片）

本港疫情反覆，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏下午出席疫情記者會。

關慧敏表示，昨日新兩宗死亡個案，涉及一男一女，兩名均為院舍長者，年齡為70及85歲，分別已打三針及無打針：

70歲男子：本身患有腎癌正接受紓緩性治療，因發燒入院，7月5日確診，CT值是26.5，病情慢慢惡化

85歲女士：有長期病患、血壓高、膽固醇、糖尿病；7月7日發燒，無法進食，入急症室後確診，肺片有花

另外，博愛醫院田家炳護養院病房日前爆疫，該病房今日無新增感染個案，兩名病人已到屯門醫院接受隔離治療，現時情況穩定；惟博愛醫院田家炳護養院再多兩病房有3名員工確診新冠肺炎，感染控制組正調查有否關連。

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記者：郭詩詩