【珍惜生命】新婚丈夫昨晚踢波猝逝感悲痛欲絕　大埔33歲女上吊亡

▲ 大埔33歲女子疑因丈夫猝逝而輕生。

大埔發現屍體案，有女子上吊，當場證實死亡。

事發在安慈路4號昌運中心單位，警方今日（10日）早上9時48分接報，指一名33歲女子在上址以尼龍繩上吊。警員接報到場，消防將女子解下，現場被證實死亡。警方於現場有檢獲遺書，女子死因有待驗屍後確定。

警方稱，據悉女子因家庭問題不開心。

據了解，該名女子為內地人，與丈夫結婚僅3個月，其丈夫昨晚與朋友到大埔運頭角遊樂場足球場踢波，其後突然暈倒，送大埔那打素醫院搶救後證實不治。女子獲悉丈夫猝然離世後大受打擊，留下遺書用尼龍繩上吊自殺身亡。

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責任編輯：余思嵐