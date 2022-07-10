【東鐵綫】明起連續三星期周一至五早上繁忙時間　粉嶺及大圍站設快閃活動「車尾上車即時賞」

▲ （港鐵提供圖片）

東鐵綫過海段於今年五月通車，港鐵早前提到，由於因為遷就轉車月台或目的地車站的扶梯位置，乘客習慣在「就腳」的車頭位置上車，導致「頭重腳輕」，車頭較多人，而車尾就有較多空間。有見及此，東鐵綫早前已實施乘客分流措施，亦引入新科技提供「過海易」及「車廂載客情況顯示」資訊。

此外，由明天（7月11日）開始，連續三個星期的周一至五早上繁忙時間，粉嶺站及大圍站會有「車尾上車即時賞」快閃活動，乘客到往金鐘方向月台的車尾位置上車，有機會每次賺取300分MTR Mobile 積分。

港鐵解釋鎖定粉嶺站的原因，是為下一站太和站「預留」空間，而大圍站亦是主要轉車站。這兩個車站如能做到車廂乘客分布更均勻，不單有助該站乘客更容易上車，於之後車站上車的乘客亦能受惠，達到較大效益。

港鐵希望透過今次活動鼓勵乘客改變習慣，多走兩步到車尾更「鬆動」位置更容易上車，又強調會密切留意情況，在活動完成後檢討成效。

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記者：郭詩詩