【明星扮靚】靚媽孫慧雪水著派福利　飲食+按摩令A cup上圍塑造至33C

育有一子的靚媽孫慧雪在明天（7月11日）便40歲生日，向來擁有驕人身段的的靚媽孫慧雪，在生日前向粉絲派福利，在個人社交平台上載泳照。

從相中所見，阿雪束起髮髻穿上兩件頭碎花泳衣，寫道：「係時候同陽光玩遊戲，吸收維D啦！」今次相片，雪雪再次把美好身段盡展外，笑容燦爛的的她少女味十足，網民紛紛留言稱讚。

其實雪雪本身是豐胸產品代言人，因此不時大方展示33C驕人上圍，身為一孩之母的她曾透露：「『減肥會減咗個胸？』又或者『生完小朋友會細過之前？』呢啲情況都無發生喺我身上，反而係越嚟越好，點解？因為我識保養！」

▲ 阿雪束起髮髻穿上兩件頭碎花泳衣迎40歲的來臨。

雪雪過往早已分享過保養心得：「係印度哲學角度，人嘅身體能量係由三脈七輪嚟操作運轉。心輪影響我哋嘅胸部同乳腺健康，通過強化心輪可以令胸部吸收營養，從而再度發育。而七輪就掌管內分泌同子宮健康，強化臍輪能達到養宮效果，改善經痛及其他婦科問題。」

不過，雪雪原來在讀書時期因為急於減肥，而一度連上圍也減至A cup。之後透過飲食習慣，才塑造目前的C cup身段。

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瘦身不瘦胸

如果要「瘦身不瘦胸」，她曾建議多進食高蛋白質的奶製品、豆類製品、全穀類食品及植物油，均有助豐胸，具體食物包括牛奶、豆漿、木瓜、杏仁、魚湯、豬腳、雞腳、魚皮、魚肚、三文魚、雞蛋、松子、粟米、紅棗、蠔、蜂王漿、龍眼肉以及核桃等，同時避免進食高鹽、罐頭類食品。

此外，雪雪也指女士要按摩胸部，以按摩膏為乳房打圈按摩，有助疏通乳腺，促進血液循環，令胸部保持彈性，防止鬆弛。同時又要保持運動的習慣，讓膊頭附近的肌肉能夠支撐胸部，以達到理想的效果。

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