【塵蟎過敏】半歲B女面腫無法睜眼　梁諾妍遭洪永城責備太疏忽【附杜絕塵蟎方法】

▲ 梁諾妍見到女兒過敏面腫眼腫感到很心痛。

38歲洪永城（Tony）與34歲太太梁諾妍（Inez）去年7月成婚，12月誕下女兒「洪寶寶」Amber，轉眼BB已經是半歲人仔。近日Inez出席電視節目時表示，原有皮膚敏感的Amber，近日疑受塵蟎影響，引致雙眼和面部紅腫，她因此受老公責備，慶幸女兒搽藥膏後好轉。

Inez昨日（9日）為港台電視節目《醫家搞邊科》擔任嘉賓，她分享女兒Amber上周疑受塵蟎影響，突然面部和雙眼出現紅腫，甚至嚴重到無法睜開眼睛，令Inez非常心痛。

嗰晚佢瞓到半夜，突然佢喺度狂喊，見到佢對眼腫到擘唔開，成塊面都係又紅又腫，嗰一刻個心都跌咗出嚟！

她透露，Amber原本有皮膚敏感，容易受環境衛生和塵蟎影響，醫生亦有提供一些藥膏給她，幸好在使用後情況好轉。

▲ 女兒塵蟎過敏令新手媽媽Inez十分擔心。（IG圖片）

最新影片：

事後Inez將女兒病況告知在內地工作的洪永城，不料竟遭對方責備太疏忽，原來因為Inez將兩部空氣清新機搬往新屋，只剩一部在現時居所，導致出現塵蟎。洪永城即時著Inez把空氣清新機搬回來，更每日向老婆詢問女兒狀態，並要影響證明。Inez沒有介意，反覺得洪永城的提點是強力後援，

其實我都知自己好多時都真係幾大懵，好多時佢都會俾好多意見我，係令我好安心。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

4大方法杜絕塵蟎

香港天氣潮濕，十分容易滋生塵蟎。塵蟎（dustimites）屬蛛形綱（Arachnida）節肢動物，有8隻附吸盤的腳，可吸附在棉被、枕頭、床褥等，大小約0.3毫米。護士媽媽大魚媽過往曾於TOPick撰文分享杜絕塵蟎的4大方法。

1. 抽濕

睡房放置抽濕機，不是晚上睡覺時開，因為會令皮膚太乾，是日間無人睡覺時開，儘量降低室內濕度至百份之五十以下，令塵蟎乾死。

2. 防塵蟎寢具

坊間有好多防塵蟎寢具例如床單、被袋等。一般床上用品所用的布料，由於纖維之間的縫隙較大，微細的塵蟎可自由穿梭布料空隙覓食及繁殖，因此不能防蟎。

而防蟎床上用品多採用物理性防蟎原理，例如在織物上壓上膠膜（laminates）、採用微細纖維（microfibers）和以編織（woven）或非編織（non-woven）方法組成，令纖維間的縫隙或孔洞變得細小，令結構更緊密，以防止塵蟎通過。

不過，這類寢具不宜經常清洗，因部分防塵蟎床上用品經過多次洗滌後，纖維之間的縫隙可能變得不夠緊密。因為防塵蟎床品價錢會比較貴，不想花太多錢的可參考以下其他方法。

3. 毛公仔不可放床上

毛毛公是仔塵蟎溫床，千祈不可放床上啊！

4. 床品清潔

定期更換和清潔床單床鋪，每星期以約60℃熱水清洗床單、枕套。床褥可用吸塵蟎機清潔（防塵蟎床單則要看清潔指示）。

如果可以的話定期在陽光下曬床褥，如果不能曬太陽，可以用丁香、迷迭香、尤加利等精油加入梳打粉灑上床褥，靜待一小時後用吸塵機吸走。

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳