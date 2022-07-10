【第五波疫情】今日新增2,992宗確診個案　本地感染佔2,773宗【不斷更新】

▲ 本港疫情回升，確診宗數持續逾二千宗。(譚以諾攝)

本港疫情回升，確診宗數持續逾二千宗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏講解本地疫情最新情況。

本港今日新增2,992宗確診個案，本地感染佔2,773宗，另有219宗輸入個案。本港新增2宗死亡個案。

【16:48】

被問到安心出行如何作出追蹤，張竹君指如有確診個案，會將安心出行紀錄上載，視乎有沒有食肆多人確診爆發，當局「不會隨時隨地睇到幾多地方，幾多人去過」，故追蹤時會有時間性的局限。

【16:43】

張竹君指，本地BA4、5比例視乎個案雖比6月有上升，但少於1%，外國經驗傳播快，當局會因應情況作出關注。疫情趨勢方面，假如一切不變會一直上，假如市民留意社交距離，少去街等便不會升得快。

【16:40】

博愛醫院田家炳護養院病房日前出現爆發，該病房今日無新增感染個案，2名病人已到屯門醫院接受隔離治療，但2個病房有3名員工確診，感染控制組已調查關連。

【16:39】

新增46宗BA.2.12.1懷疑個案，有34宗無源頭、9宗懷疑BA.4或BA.5個案，其中3宗源頭不明，分別居北角半山恆景園、銅鑼灣高士威道24-36號灣景樓、屯門新屯門中心6座。

【16:31】

輸入個案中，115宗是於機場樣本、83宗於檢疫酒店發現，21宗離開酒店發現，樣本CT值較高。其中來自英國的佔58宗、美國佔22宗、印度佔21宗 新加坡16宗、泰國13宗。

院舍方面匡智愛東宿舍有3院友及1員工確診，其他18名院友須檢疫。特殊學校大埔匡智松嶺第三校，有學生家人確診後感染，同班有4名學生，須停課一周。

關慧敏表示，昨日新兩宗死亡個案，涉及一男一女，兩名均為院舍長者，年齡為70及85歲，分別已打三針及無打針。

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記者：TOPick港聞組