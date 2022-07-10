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【夏天必食】「8424」西瓜王價錢落差大　水果達人3大貼士揀靚西瓜

保健美顏 16:56 2022/07/10

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「8424」西瓜王價錢落差大，水果達人3大貼士揀靚西瓜。

西瓜是夏天當季水果，藝人「超級奶爸」 何基佑在Facebook發文，指與女兒行街市時，發現西瓜王「8424」價錢落差大，由最便宜的港幣$45，到$70定價都有。是否貴的西瓜就一定好？要揀靚西瓜可以遵循哪些標準？

最新影片：

西瓜王「8424」清甜又低卡

「8424」西瓜在每年5月到9月是種植的黃金期，中心糖度由12至14度，不少種植8424的農夫笑言是「甜過初戀」。註冊營養師Gloria（謝詠瑩）曾推介西瓜王8424。夠清甜之餘外皮薄，只有約0.4cm至1cm左右，能輕鬆用生果刀切開。

Gloria更指出，西瓜具豐富營養價值，一碗西瓜只有約45卡路里，水份更高達93%，非常適合消暑解渴。只要控制份量，一日不超過兩碗西瓜，血糖上升的波幅有限，減脂期人士也可以吃。而兩碗西瓜可以滿足一日所需維他命C約40%，類胡蘿蔔素約20%，有助美肌及維持免疫力。另外，西瓜的紅色來自「茄紅素」，有助防癌及抗衰老，是最天然健康的護膚品。

揀靚西瓜3大貼士

根據往年經驗，有不少生果檔會貼起標籤，假冒8424西瓜。究竟如何能揀到一個靚西瓜？水果店負責人陳錦輝（輝哥）曾接受TOPick訪問，分享挑選西瓜的3大貼士：

  • 西瓜的頭椗若呈青綠色，代表未成熟；若呈啡色，則表示已成熟可吃。
  • 選購西瓜時，輕力敲打外皮，若發出清脆聲音，而非「死實聲」，即代表西瓜味道佳。
  • 若買已切開的西瓜，必須在兩天內吃掉，否則會變壞。

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立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣

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