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【3區污水帶毒】觀塘裕民中心及屯門龍門居等污水陽性　當局派29萬個快速測試包

社會 16:56 2022/07/10

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(陳國峰攝)

政府今日（10日）表示，觀塘、西貢及屯門污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約29萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。
 
快速測試
 

觀塘區 — 觀塘花園大廈、裕民中心、金僑華廈、仁安大廈、麗裕大廈、寶恩大廈、寶峯大廈、冠天閣、裕民大廈及安達邨

西貢區 — 厚德邨及明德邨

屯門區 — 湖景邨、悅湖山莊、兆山苑及龍門居

 以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

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