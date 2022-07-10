【房屋供應】陳茂波：研刪減不必要法定程序加速供應　交通基建先行非常重要

▲ 財政司司長陳茂波。（資料圖片）

特首李家超提出成立「土地及房屋供應統籌組」，財政司司長陳茂波指，正研究考慮刪減不必要的法定程序，加速工作效率，以提升供應量。「譬如我們現在在不同的法定程序內，有些是不同部門做，性質很類似，是否可以將部份刪減呢？有部份程序一個接一個做，是否可以同時間推行呢：甚至有些官僚系統裡面的程序，是否可以刪除？」

陳茂波出席電台節目表示，小組的工作是「有加有減」，除了增加土地住宅供應外，亦須研究商業用地、社區設施用地、福利用地，同時確保交通基建先行，不但方便市民，亦讓鐵路沿線地段可以提早發展，「原本那些地段的交通可能計唔掂數，很塞車，可能個發展比率、發展容積率地積比係2.5倍、3倍，但如果你個交通基建搞得掂，可以大量有集體運輸，個發展去到5倍去到6倍。」他強調，交通基建先行非常重要。

他續指，未來要解決土地房屋供應緊拙問題，土地供應必須能夠源源不絕，以至於未來土地儲備，可以應付未來市場轉變，包括推進「北部都會區」、「明日大嶼」項目，工作時方組會統籌跨部門工作，並吸取以往的經驗，不希望再出現，一兩個環節拖慢，導致整個房屋供應拖慢的情況。

陳茂波以東涌新市鎮擴展為例，指項目由填海到第一幅土地交付使用，歷時約2年半，現時政府正研究，在填海的同時，同時進行土地規劃；而鄰近城市新加坡市場變化大，由於土地須應付未來需要，填海時部分土地暫時不會劃出指定用途。

本港上半年一手樓單位落成量達8,000多個，較去年同期高，被問及政府會否重推空置稅，陳茂波指，會密切留意情況，第一季交投量受疫情影響有所減少，強調政府當然不想單位空置，不排除在有需要時，做應該要做的事。

陳茂波又引述國家主席習近平提及的「利益固化藩籬」，強調一切發展都要以市民為中心，政府遇到問題不能「低頭衝過去」，須以決心和勇氣面對，並用智慧和技術拆解，找出問題癥結。他說，未來幾年政府的收地量龐大，將會全力處理洪水橋和元朗南等的收地，簡化收地賠償，私人發展商的土地倘能配合到政府的發展時間表，收地賠償又與政府相若，可容許補地價發展。

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記者：陳葆琳