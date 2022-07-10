【財爺網誌】陳茂波：兩高層次工作組本周開會　加強統籌協調跨部門工作

▲ 財政司司長陳茂波。（資料圖片）

財政司司長陳茂波表示，「土地及房屋供應統籌組」及「公營房屋項目行動工作組」將於本星期分別召開首次會議，全面推展工作，專責全方位推動土地及房屋供應，務求精簡程序，加強統籌協調跨部門工作，進一步提速、提效、提量，加快造地建屋，力促多元發展。

陳茂波今日撰寫網誌，詳談兩個小組工作。其中由他主持的「土地及房屋供應統籌組」會全面監督土地發展項目各個環節，統籌整合審批流程，以及致力釋放私人土地發展潛力。工作範圍包括住宅、商業、社福及社區設施用地等的供應，以及公、私營房屋的供應。「統籌組」亦會確保政府高層適時介入過程中所出現的問題，為發展掃除障礙。

他續指，「統籌組」將會協調所有相關的政策局和部門在土地發展和房屋供應方面的工作，包括規劃、地政、環境、交通、基建、社福和文康設施配置等，全面督導土地供應，亦會持續檢視各個造地項目由研究至土地平整各階段工作的進展，以確保不同用地的供應切實到位；同時會制訂並定期公布未來10年可供發展土地（「熟地」）的供應預測，提高透明度，利便公眾監察政府工作進度。

此外，「統籌組」亦會督導各項精簡發展程序的法例修訂工作，包括《城市規劃條例》、《前濱及海床（填海工程）條例》、《道路（工程、使用及補償）條例》、《收回土地條例》等，以精簡及縮短法定程序；避免不同部門重複執行性質相似的程序；理順不合時宜、不清晰的安排；授權部門同步進行某些程序等，以縮短從規劃到可供發展「熟地」的時間。統籌組亦會制訂有助釋放私人土地發展潛力的方案，全方位加快土地房屋供應。

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記者：陳葆琳