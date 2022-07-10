【移民掙扎】5大原因不願為下一代移民　港媽煩惱：唔走嘅父母就係罪人？

▲ 港媽難捨高薪厚職，不願為下一代移民。

近年香港出現移民潮，特別是有子女的，都紛紛離港尋求更好的教育。不過，並非所有父母都想走，有港媽就在社交平台投稿，打了千字文列出5大不願移民的原因，包括難捨高薪厚職、對老公零信心等，又大呻：「唔移民就係罪人？」

被暗示賴死唔走

港媽在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，她表示老公想移民，經常播放介紹英國的YouTuber影片，猶如洗腦，而且每隔數天就講「邊個邊個又走，邊日又要去farewell」、「阿邊個喺嗰邊日日好開心」、「邊個又問我哋拖住兩件細嘅點解仲未走？」

好似想話我知，全世界都走，得我賴死喺度！

最新影片推介：

港媽理解為何大家都決定走，不外乎是呼吸自由的空氣，子女可以在更好的環境讀書成長，但她慨嘆又有誰理解她的顧慮及原因呢？

難捨專業人士資格

港媽道出5大原因不願移民，第一，她是在職媽媽，其職業更是專業人士，需要讀書、實習、考牌才能做到。而這份工作不論性質內容、工時工資，還是人事關係，她都滿意，方便照顧小朋友。港媽曾試過輪班工作，深明固定工作對小朋友的重要，所以更珍惜現有的工作。

假設真係移民，先唔講要經歷重新讀書、實習、考牌嘅過程後，先可以做返老本行，就算可以重操故業，都好大機會要返shift同假日。

港媽直指，自己已經過了讀書的黃金時期，記性也大大退減。

如果過到去要一路湊住兩件，一路擠時間出嚟溫書做project，我好懷疑自己究竟有冇呢個能耐。

適應力弱

港媽認為，放棄香港一切，抱著『試下』的機會成本太高，如果辭去現時的工作，即使回流都未必可以再找到類似工作，她更加不願轉做全職媽媽。她聽過有不少人放棄高薪厚職，過去從低做起，她很佩服，自己卻沒有那麼瀟灑，更難以由零開始，要重新為事業打拼，這一刻還未可以跨過心理關口。

港媽又指，自己從小也不是一個適應力強的人，自幼稚園到升大學，每次她的情緒都會或多或少受到困擾，需要學校社工、老師或親友輔導，亦需要人一路扶持她。

對老公失信心

一個家庭移民，兩夫婦需要共同努力，面對難關，不過她卻認為老公幫不到忙，

雖然唔可以話老公係豬隊友，但都一定唔係神隊友。每日返嚟都話『好攰』、『尋晚瞓唔好』、『冇精神，好大壓力』，一有時間就碌電話或打機。

老公愛打機懶理小朋友，港媽續呻，老公完全無法給予她信心，如果跟對方去移民，人生路不熟，甚麼都要靠自己，沒有長老和工人姐姐幫忙緩衝，老公又繼續如是，「我一個人冇晒緩兵點搞？我已經想像到，到時佢哋個個都happy，我就啞子食黃蓮，自己鬱到病！」提到住屋問題，港媽亦有一套見解，論住屋、環境、教育，香港無疑不能媲美英國，但論天氣、衣食、交通，她個人認為香港更勝一籌。

支持廣東話

港媽一向支持廣東話，她認為廣東話用字博大精深，繁體字蘊藏精髓，是世上最難學的語言之一，

廣東話係母語，我希望小朋友對佢熟悉，識讀講聽寫，如果去到英國冇動力，又冇得學以致用就太可惜了。

港媽不反對小朋友去外國留學，但目前孩子只是幼稚園生，希望他們先在港認識自己語言和文化，再送他們去外國擴闊眼界。不過，港媽的丈夫堅持，為了下一代應該要走。

不想丟低長老

最後一個原因，港媽不想丟低上一代，她認為，下一代固然重要，但也不能不理會上一代。長老們都很疼愛兩個孫，不時幫手湊，又帶他們去玩，難以狠心對他們置之不顧？

她明白，每個媽媽也想俾最好的小朋友，港媽當然也是，但她不明白，移民是否最好選擇。

係咪為咗細路一定要放棄自己的理想和上一代？魚與熊掌真係不可兼得？我想求高人指點迷津，究竟呢一刻唔舉家移民，係咪等於推小朋友落火坑？我唔想做千古罪人……

文章獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳