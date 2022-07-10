【闔家辣xI SWIM】Edan新片首映逼爆商場　首度回應MIRROR隊友Ian被雪傳聞

近日MIRROR成員呂爵安（Edan）曝光率甚高，主演的ViuTV新劇《I SWIM》將於明天（7月9日）播出，另外主演電影《闔家辣》亦將上映。

而《闔家辣》吳君如監製兼演出率主演此片的呂爵安、鄭中基等，在今日（7月10日）於觀塘APM出席首映禮，5層商場逼爆粉絲，當中更有數百名「爵屎」通宵排隊等候。同時，有份參演此片的ERROR亦有出席首映，場面熱鬧。

影片在過去兩周早已上映3日優先場，票房數字已累計過百萬元，成績不俗，身為監製的君如開玩笑指以Marvel電影為目標，票房要挑戰7億元。

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感謝粉絲支持

至於Edan，對於粉絲到來撐場表示感激，同時也不忘稱最緊要是注意安全，提醒粉絲來日方長，大家仍有很多見面的機會。

而早前花姐在個人IG發帖勸籲粉絲停止私追行為，不要影響MIRROR演唱會綵排。Edan指，鏡粉都很聽話，花姐提出呼籲後，大家很守規矩，現時情況已改善，而一眾隊員如火如荼地為演唱會排練。

指傳聞不真確

另外，近日傳MIRROR成員陳卓賢（Ian）發藝術家脾氣被公司送入雪藏，主演的劇集《季前賽》戲份被刪，令同劇的Edan戲份增加由配角成主角之一。

Edan回應稱，待《季前賽》播出，大家便知傳聞不真確，指自己絕非該劇的男一。

而他與Ian私下彼此亦沒有談雪藏傳聞，並解釋對方只是性格較慢熱而已，提醒大家從Ian談吐及作品便可瞭解他的為人，呼籲不要亂猜測。

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